快訊

才合體拍片…Red Velvet 瑟琪表妹驟逝！家人悲慟證實「化作星星」

女高中生搭公車遭怪客持傘戳傷流血 北市警鎖定身分追查中

當2童面殺死父母！吳龍滿死刑撤銷 未做精神鑑定理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

澳洲近海發現全球最大鯨魚墳場 存有530萬年化石

中央社／ 雪梨11日專電

海洋科學家於澳洲近海印度洋國際水域，發現一處已知全球最大規模集合鯨魚遺體和遺骸化石的「鯨魚墳場」（whalegraveyard）。此處不止有仍在腐化中的鯨魚遺體，還有從未被發現的已滅絕鯨魚品種化石，甚至還有長達530萬年歷史的鯨魚遺骸化石。

據澳洲公廣媒體ABC今天報導，被發現的「鯨魚墳場」位於鄰近澳洲的印度洋狄曼提納海溝（Diamantina Zone）海床。海溝全長1200公里，是目前為止被發現位於海底最深處的「鯨魚墳場」，也是累積鯨魚遺體或遺骸數量最多的區域。

這座「鯨魚墳場」是在2023年3月由中國科學院深海科學與工程研究所（IDSSE）考察船「探索一號」所發現 。船上人員首先發現5隻鯨魚死後遺體緩慢地沉入深海，也就是所謂「鯨落」（whale fall）正在發生的過程；隨後再於海底深處發現一批鯨豚化石（cetacean fossils）。

IDSSE副所長彭曉彤表示，考察人員利用「奮鬥者號」（Fendouzhe）載人潛水器潛入4200至7002公尺深處，於多德雷赫特深淵（Dordrecht Deep）發現首批化石。考察人員利用 「奮鬥者號」進行33次潛水，繪製化石和「鯨落」分佈圖，總共發現476塊鯨豚化石。

這次發現的化石當中有一塊是屬於未知物種的頭骨碎片；研究人員將它命名為「狄曼提納翼鯨 」（Pterocetus diamantinae）。

參與這項研究的義大利比薩大學（University ofPisa）古生物學家比亞努奇（Giovanni Bianucci）表示，將它對照其他品種的化石後發現，它在解剖結構上與其他品種有著相當的差異。他說：「這項發現增進了我們對喙鯨（beaked whales）演化史的了解，並有助澄清這個高度特殊的群體是如何演化的。」

至於這座「鯨魚憤場」到底是如何形成的問題，目前仍有多種假設。參與這項研究的海洋生物學家宋曉彤認為，可能是和狄曼提納海溝是多種鯨魚的棲息地或遷徙通道有關；還有其他因素，包括此處的深海地型特性和鯨魚的行為等。

宋曉彤說：「當喙鯨潛入3000公尺以下的深處時，可能會達到其生理極限，增加因體力衰竭或減壓症（decompression sickness）而死亡的風險。」另外， 狄曼提納海溝的V型地貌，也可能將鯨魚屍體引導至當地海底。

澳洲 印度

延伸閱讀

方祖涵／鯨魚壁畫與十二碼罰球

恆春工商化石展展出120件珍品 還有猛獁象臼齒

大海龜擱淺彰化海岸 背上竟有中國追蹤器…原因出爐

出生不久就離群！花蓮幼海豚擱淺身上還有咬傷 專家忍痛人道處理

相關新聞

妻子車禍醒來把全家當陌生人 丈夫苦守8年重辦婚禮感動全網

真愛能戰勝遺忘，讓有情人再一次相愛。馬來西亞1名男子與妻子結婚多年，育有7名子女，豈料妻子經歷車禍後徹底失憶，醒後完全不認得丈夫與子女。面對愛妻把自己視為「陌生人」，情深的丈夫在8年裏不離不棄，悉心照顧其起居，近日更決定在家中重辦婚禮，親手為愛妻戴上當年的婚戒，深情承諾「再次交出我的心」。

僅日本官方半價！中國黑牌導遊入侵2大遊樂園 「保母級服務」搶VIP客

據日媒SPA！報導，日本兩大主題樂園近期出現新違規亂象。繼大阪環球影城（USJ）4月30日發布罕見公告，警告園內出現未經許可的營利導遊後，東京迪士尼樂園也爆出遭中國業者大舉入侵。許多標榜「私人VIP團」的仿冒官方行程，正透過中國社群平台小紅書猖獗販售，且生意興隆。

加拿大航空無照機師17年飛900航班 退休前才被抓

加拿大有關單位9日指控一名多年任職於加拿大航空的機師涉嫌詐欺，指稱他在未取得擔任機長所需資格的情況下，17年間仍執飛數百小時，並形容這是一場「讀起來像電影劇本」的精心騙局。

澳洲近海發現全球最大鯨魚墳場 存有530萬年化石

海洋科學家於澳洲近海印度洋國際水域，發現一處已知全球最大規模集合鯨魚遺體和遺骸化石的「鯨魚墳場」（whalegravey...

影／「上帝的建築師」高第逝世百年 聖家堂最高塔落成獲教宗祝福

聖家堂（Sagrada Família）是西班牙巴塞隆納最知名景點，但建築師高第（Antoni Gaudí）於1926年遭電車撞擊後，被誤認為乞丐而延誤就醫，最終傷重不治。2026年適逢高第逝世滿100周年，教宗良十四世（Pope Leo XIV）10日造訪聖家堂，主持彌撒並為新落成的耶穌基督塔（Tower of Jesus Christ）舉行祝福儀式。

公廁如何沖水？日本「腳踩派」連坐式馬桶也不放過 衛浴大廠給正解

據日媒Maidona News報導，近日社群上一則「公廁馬桶的壓桿，該用手壓還是腳踩？」的貼文引發熱烈討論。女網友kumie發出一張坐式馬桶的照片，詢問大家面對高度略為尷尬的沖水桿會怎麼做。網友立刻分成兩派，手壓派直呼「反正都要洗手，當然用手」、「想到有人用腳就覺得噁心，我會先墊張衛生紙再壓」。但也有不少腳踩派網友坦言「無法信任別人，百分百都用腳踩」、「對不起，我這輩子只用腳踩」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。