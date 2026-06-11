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僅日本官方半價！中國黑牌導遊入侵2大遊樂園 「保母級服務」搶VIP客

聯合新聞網／ 綜合報導
日本兩大主題樂園遭中國黑牌導遊入侵。圖為東京迪士尼。 路透
日本兩大主題樂園遭中國黑牌導遊入侵。圖為東京迪士尼。 路透

據日媒「SPA！」報導，日本兩大主題樂園近期出現違規新亂象。繼大阪環球影城（USJ）4月30日發布罕見公告，警告園內出現未經許可的營利導遊後，東京迪士尼樂園也爆出遭中國大陸業者大舉入侵。許多標榜「私人VIP團」的仿冒官方行程，正透過中國社群平台小紅書猖獗販售，且生意興隆。

採訪記者確認這些業者都是中國境內的旅行社。它們盜用迪士尼商標與圖片，推出幾可亂真、甚至連官方都沒有的套裝行程。在服務與價格方面，業者開出如「迪士尼VIP 8小時」方案，兩大一小收費約30萬日圓（約台幣5.9萬元），硬是比官方價格便宜了將近一半。部分業者更提供住宿包套，並可讓遊客以一天約4.4萬日圓（約台幣8700元）的價格，加購專屬中文導遊。

仿冒團之所以大受中國遊客歡迎，在於服務內容甚至「優於」官方。除了主打全中文溝通、完全沒有語言隔閡外，這些黑牌導遊還提供官方缺乏的「專車飯店接送」與「保母級照顧」服務。導遊不僅會幫忙規劃最佳動線、與孩子代排遊樂設施，甚至能在父母休息時幫忙推嬰兒車、餵小孩吃飯、幫忙拍照。由於交易全在微信上完成，若遇盤查便以「同行親友」推託，讓園方防不勝防。

針對此黑牌導遊亂象，東京迪士尼受訪時坦言，「目前尚未掌握園內的實際狀況」，但強調園方嚴禁任何外部業者的營利活動，未來若有發現將由工作人員直接出面勸導。對此，日本網友除了批評非法行為，也有人持不同意見留言表示：「對於有語言隔閡的初訪遊客來說，要在迪士尼有效率且輕鬆的遊樂，確實非常需要精通母語的專屬導遊。這點出了官方服務尚待改進的痛點，如果園方能重新規劃，將其轉為合法的官方服務，或許是個商機。」

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