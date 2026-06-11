影／「上帝的建築師」高第逝世百年 聖家堂最高塔落成獲教宗祝福

聖家堂（Sagrada Família）是西班牙巴塞隆納最知名景點，但建築師高第（Antoni Gaudí）於1926年遭電車撞擊後，被誤認為乞丐而延誤就醫，最終傷重不治。2026年適逢高第逝世滿100周年，教宗良十四世（Pope Leo XIV）10日造訪聖家堂，主持彌撒並為新落成的耶穌基督塔（Tower of Jesus Christ）舉行祝福儀式。

CNN報導，聖家堂每年吸引數百萬名遊客，耶穌基督塔使這座教堂成為全球最高的教堂建築。儘管高第生前便知道自己的畢生傑作無法在有生之年完工，但如今耶穌基督塔的祝福儀式，象徵這座歷經144年歲月、承載數代建築師心血的宗教殿堂，再度朝完工目標邁出重要一步。

良十四世10日抵達聖家堂後，受到西班牙國王夫婦迎接，隨後前往地下墓穴參觀高第的墓地。之後他主持彌撒，共有數千人參加，包括西班牙國王與王后。良十四世在講道時表示：「聖家堂不僅僅是一座紀念建築，至今仍是一項持續進行中的工程。尚未完工並非缺陷，因為這見證了一種追求；它並不代表不足，而是展現了一項我們希望持續兌現的承諾。」

梵蒂岡已將高第列入封聖程序。去年4月，高第被正式列為「可敬者」（Venerable），這是邁向封聖的重要一步。良十四世並表示，「信仰塑造了這些石塊」，讚揚高第是一位「受信仰啟發的建築師」，設計出一座可被視為「靈性朝聖之旅」的殿堂。

他同時向信徒表示：「我們不能一邊相信耶穌，一邊鼓吹戰爭；不能一邊相信耶穌，一邊殺害無辜；不能一邊相信耶穌，一邊拋棄受苦、哭泣與逃離苦難的人。」

彌撒結束後，教宗為位於教堂頂端的耶穌基督塔舉行祝福儀式。一名名叫瓦倫蒂娜（Valentina）的盲人女孩透過附有點字標示的模型，向教宗介紹耶穌基督塔。祝福儀式結束後，聖家堂與新塔同步點燈，隨後施放煙火，並以無人機燈光在夜空中呈現高第的肖像。

CNN指出，高第設計聖家堂的主要靈感來自大自然，以及宗教儀式與意象。建築上可見大量精緻雕刻的樹木、花卉與果實，融合繽紛色彩、建築巧思與幾何美學。18座塔樓分別象徵《聖經》中的不同人物，包括使徒、福音作者與聖母瑪利亞；三座立面則描繪耶穌的一生，以及其受難與最後審判。

《高第：上帝的建築師》（Gaudí: God’s Architect）一書作者史丹佛（Peter Stanford）表示，聖家堂的塔樓經常被形容為「正在滴蠟的蠟燭」。不過他在天主教刊物《The Tablet》撰文指出，高第一名門徒曾表示，這些塔樓其實是受到「人塔」（castells）啟發。這是一種在宗教節慶中由人們層層堆疊而成的高塔，也是加泰隆尼亞地區的傳統文化。

聖家堂的建造工程曾因西班牙內戰與資金短缺而延宕，高第本人也曾因工程超出預算，拒絕修改設計。1936年7月，也就是西班牙內戰爆發初期，反教權的無政府主義團體闖入聖家堂，縱火焚燒地下墓穴與高第工作室，摧毀大量設計圖稿。那些失落的資料後來由高第的合作夥伴重建，並協助後世建築師持續推進工程。

目前負責監督工程的總建築師福利（Jordi Faulí）表示，高第留下了一套完整的設計邏輯，而數位建模軟體、3D列印技術與工業機器人的運用，也進一步協助後人延續其構想。

教宗良十四世10日在西班牙巴塞隆納的聖家堂主持彌撒。路透