2026全球和平指數冰島連19年居冠 台灣排名第42

根據最新發布的2026年全球和平指數（GPI），冰島蟬聯全球最和平國家，敬陪末座的是俄羅斯。台灣在163個國家與地區中排名第42，美國跌至第134名，落後印度和古巴等國。

全球和平指數根據涵蓋社會安全與治安、國內外持續衝突，以及軍事化程度等3大領域的23項定性與定量指標，對全球163個國家進行排名，每個國家的每項指標評分為1到5分，分數愈低，和平程度愈高。

報告指出，全球和平程度在過去18年間第15次惡化，各國平均水準較前一年下滑0.7%。

與此同時，全球多場暴力衝突持續延燒，包括蘇丹、烏克蘭與緬甸的戰爭都已進入第3或第4年，南亞緊張局勢升高也反映在印度與巴基斯坦為期4天的軍事衝突上，這是這兩個擁核國家自1971年以來最嚴重的武裝對抗。

此外，全球軍事支出連續第10年攀升並創下歷史新高，全球被迫流離失所人口超過1.17億人。

報告還說，光是在過去一年，就有99個國家的和平狀況惡化，僅62個國家有所改善。

隨著衝突死亡人數上升，全球軍備競賽也進一步加速。2025年全球軍事支出達2.9兆美元，按實質價格計算年增2.9%。

先進民主國家內部政治壓力同樣加劇，美國排名跌至第134位，主因政治不穩定指標惡化38.5%，美國政治暴力程度也升至1970年代以來最高水準。

亞太國家方面，新加坡是東南亞最和平的國家，以1.435分名列全球第8；日本則以1.489分排在第10名；台灣以1.751分位居第42名；韓國以1.839分名列第57；中國則以2.231分排名118。

冰島已連續19年蟬聯全球最和平國家，過去一年，冰島和平程度提升2%，其中「安全與保障」領域進步4%，主要受惠於暴力示威指標改善了42.9%，而「持續衝突」方面維持不變，「軍事化」領域則小幅改善0.3%。

冰島之所以能長期穩居全球最和平國家，主要得益於未設常備軍、低犯罪率，以及高度社會凝聚力。

根據報告，排名前10的國家依序為冰島、紐西蘭、瑞士、斯洛維尼亞、愛爾蘭、奧地利、葡萄牙、新加坡、芬蘭、日本。墊底的10個國家則是俄羅斯、蘇丹、剛果民主共和國、烏克蘭、以色列、南蘇丹、阿富汗、葉門、敘利亞、馬利。