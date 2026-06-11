臺灣漫遊錄芬蘭電視誤報 社群討論反成新書最強宣傳

台灣作家楊双子的「臺灣漫遊錄」5月奪下國際布克獎，隔天芬蘭國家廣播公司（Yle）晨間節目邀請3位文化專家談這本書，斷言芬蘭文版不存在，甚至認為永遠不會有，殊不知譯本3月就已上市。這場烏龍在社群媒體鬧得沸沸揚揚，反成這本書在芬蘭最好的宣傳。

芬蘭文版出版商奧拉公司（Aula & Co）發行人哈爾（Niko Hall）告訴中央社記者，節目原本要向布克獎致敬，邀請來賓談這部得獎作品，但結果來賓卻斷言這本書「太文學」、不會有芬蘭文版，還說好書一般不會翻成芬蘭文，因為沒有譯者、也沒人想做。

節目播出後，哈爾立刻將書本封面傳給認識的來賓，對方只回一句「哎呀」。譯者勞諾（RaunoSainio）也在社群媒體發文質問：「發生什麼事？你們在說什麼？」出版社跟著發文澄清，消息一夕傳開。

勞諾事後笑說，來賓在節目上花10分鐘批評，但華文書迷們則發動社群「網路出征」，變成人盡皆知。哈爾說，這算小規模的媒體醜聞，「但對我們來說是絕佳的宣傳」，讓大眾注意到這本書，也看見譯者的工作。

勞諾5日一早特地現身到Yle晨間節目宣傳「臺灣漫遊錄」，並接受中央社專訪。他直言，事情這樣發展反而更好，大家在社群媒體上轉傳，都覺得離譜，「現在書訊真的傳出去了」。

風波過後，書評與專訪接踵而來。勞諾透露，Yle已有記者赴台採訪，「赫爾辛基日報」（HelsinginSanomat）關於書專訪與書評也即將見報。

同一天中午，勞諾拜訪駐芬蘭代表林昶佐，特別帶上他至今翻譯的4本台灣文學作品。林昶佐回贈勞諾閃靈樂團CD，並說，感謝出版團隊讓芬蘭版成為歐陸最早發行的國家。林昶佐也說，他在芬蘭文版出版時，便一直撮合楊双子能來芬蘭交流。

當天傍晚，新書分享會在赫爾辛基市中心書店登場。圖書館員瑪雅（Maya）在現場告訴中央社記者，她喜歡東亞文學，書中的酷兒主題也吸引她。她在館內上架英文版時就注意到這本書，而且這本書借閱意外的熱門。聽說芬蘭文版上市，立刻買下一本，「因為我喜歡用母語閱讀」。

她讀這本書時，對日本殖民台灣的主題格外有感。書中兩個女人的關係更讓她邊讀邊掉淚，她說，「有時候即使兩個人有連結，也可能無法真正在一起」，故事苦樂參半，非常美。

瑪雅還沒去過台灣。她說，那是她夢想中的旅遊地。