快訊

MLB／大谷先發6.2局、失4分寫本季新高 防禦率升至1.06

火焰和人一樣高！行動電源爆炸又一樁 自帶插頭充電起火苦主嚇慘

對申請入學不滿意？轉戰115分科還來得及！報名規定、放棄流程全攻略

聽新聞
0:00 / 0:00

臺灣漫遊錄芬蘭電視誤報 社群討論反成新書最強宣傳

中央社／ 赫爾辛基10日專電

台灣作家楊双子的「臺灣漫遊錄」5月奪下國際布克獎，隔天芬蘭國家廣播公司（Yle）晨間節目邀請3位文化專家談這本書，斷言芬蘭文版不存在，甚至認為永遠不會有，殊不知譯本3月就已上市。這場烏龍在社群媒體鬧得沸沸揚揚，反成這本書在芬蘭最好的宣傳。

芬蘭文版出版商奧拉公司（Aula & Co）發行人哈爾（Niko Hall）告訴中央社記者，節目原本要向布克獎致敬，邀請來賓談這部得獎作品，但結果來賓卻斷言這本書「太文學」、不會有芬蘭文版，還說好書一般不會翻成芬蘭文，因為沒有譯者、也沒人想做。

節目播出後，哈爾立刻將書本封面傳給認識的來賓，對方只回一句「哎呀」。譯者勞諾（RaunoSainio）也在社群媒體發文質問：「發生什麼事？你們在說什麼？」出版社跟著發文澄清，消息一夕傳開。

勞諾事後笑說，來賓在節目上花10分鐘批評，但華文書迷們則發動社群「網路出征」，變成人盡皆知。哈爾說，這算小規模的媒體醜聞，「但對我們來說是絕佳的宣傳」，讓大眾注意到這本書，也看見譯者的工作。

勞諾5日一早特地現身到Yle晨間節目宣傳「臺灣漫遊錄」，並接受中央社專訪。他直言，事情這樣發展反而更好，大家在社群媒體上轉傳，都覺得離譜，「現在書訊真的傳出去了」。

風波過後，書評與專訪接踵而來。勞諾透露，Yle已有記者赴台採訪，「赫爾辛基日報」（HelsinginSanomat）關於書專訪與書評也即將見報。

同一天中午，勞諾拜訪駐芬蘭代表林昶佐，特別帶上他至今翻譯的4本台灣文學作品。林昶佐回贈勞諾閃靈樂團CD，並說，感謝出版團隊讓芬蘭版成為歐陸最早發行的國家。林昶佐也說，他在芬蘭文版出版時，便一直撮合楊双子能來芬蘭交流。

當天傍晚，新書分享會在赫爾辛基市中心書店登場。圖書館員瑪雅（Maya）在現場告訴中央社記者，她喜歡東亞文學，書中的酷兒主題也吸引她。她在館內上架英文版時就注意到這本書，而且這本書借閱意外的熱門。聽說芬蘭文版上市，立刻買下一本，「因為我喜歡用母語閱讀」。

她讀這本書時，對日本殖民台灣的主題格外有感。書中兩個女人的關係更讓她邊讀邊掉淚，她說，「有時候即使兩個人有連結，也可能無法真正在一起」，故事苦樂參半，非常美。

瑪雅還沒去過台灣。她說，那是她夢想中的旅遊地。

芬蘭 臺灣漫遊錄 楊双子

延伸閱讀

臺灣漫遊錄芬蘭譯者勞諾 網路書店大戶挖掘華文好書

臺灣漫遊錄到貨 民眾搶預購…誠品、金石堂實體書店陸續上架

林婉瑜「模糊式告白」法譯本出版 談台灣創作無顧忌

韓媒提問太陽花學運 楊双子：強調台灣與中國差異

相關新聞

妻子車禍醒來把全家當陌生人 丈夫苦守8年重辦婚禮感動全網

真愛能戰勝遺忘，讓有情人再一次相愛。馬來西亞1名男子與妻子結婚多年，育有7名子女，豈料妻子經歷車禍後徹底失憶，醒後完全不認得丈夫與子女。面對愛妻把自己視為「陌生人」，情深的丈夫在8年裏不離不棄，悉心照顧其起居，近日更決定在家中重辦婚禮，親手為愛妻戴上當年的婚戒，深情承諾「再次交出我的心」。

公廁如何沖水？日本「腳踩派」連坐式馬桶也不放過 衛浴大廠給正解

據日媒Maidona News報導，近日社群上一則「公廁馬桶的壓桿，該用手壓還是腳踩？」的貼文引發熱烈討論。女網友kumie發出一張坐式馬桶的照片，詢問大家面對高度略為尷尬的沖水桿會怎麼做。網友立刻分成兩派，手壓派直呼「反正都要洗手，當然用手」、「想到有人用腳就覺得噁心，我會先墊張衛生紙再壓」。但也有不少腳踩派網友坦言「無法信任別人，百分百都用腳踩」、「對不起，我這輩子只用腳踩」。

日本奇景天橋立驚見黑熊 海泳穿越景區遭麻醉捕獲

日本三景之一的「天橋立」昨天下午驚傳黑熊出沒事件。一頭成年雄性月輪熊闖入天橋立景區，不僅沿著沙洲步行，還一度游過海面進入...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。