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丹麥台人包粽慶端午 展現台灣傳統包容文化魅力

中央社／ 斯德哥爾摩10日專電

丹麥台灣協會7日於哥本哈根Bella Uno舉辦「2026端午節活動：南北粽大戰！」。除了傳統南北粽之外，還用丹麥當地特色食材研發結合台丹風味的甜粽及甘草口味醬油膏，展現台灣人既堅持傳統、又熱情包容的飲食文化魅力。

丹麥台灣協會透過新聞稿表示，台灣端午節的南北粽之爭比奧運還激烈。台灣人一碰到「南北粽」就會瞬間燃起老饕魂。南北粽大戰，展現的其實是台灣人對傳統飲食文化的熱情與對家鄉味道的堅持。

丹麥台協從活動前一周開始準備，重複嘗試蒸煮糯米，找出最佳口感，包粽子的蝦米與干貝都用米酒烤過、醃過，連醬料也都精心設計。

強調粒粒分明、鹹香有勁的北部粽搭配經典甜辣醬，襯托炒米的香氣；南部粽則搭配「丹麥甘草特調醬油膏」與香菜、花生粉。

新聞稿中表示，活動參與者發揮創意，用醬油、糖，以及丹麥國民零食甘草（Lakrids）慢火熬製成特調南部風味醬油膏。甘草粉特有的草本甜香，揉合台灣醬油膏的鹹甜，完美融合。

為了展現台灣人對創新口味的無比「包容力」，台協志工們更大膽玩創意，把丹麥人最愛的麵包內餡奶油糖膏（Remonce）、小荳蔻粉和杏仁碎包進糯米中，竹葉清香融合奶油糖膏濃郁的乳香與溫暖香料氣息，口感軟Q、甜而不膩，讓現場所有人紛紛大讚「台丹合作太成功了！」

駐丹麥代表鄭榮俊夫婦也到現場，並且回億從小家裡的早餐幾乎天天都是素粽，而且是最傳統，只包了滿滿花生的素粽。特別的是，粽子是用月桃葉包裹，每當蒸好出爐，整間屋子都瀰漫著月桃葉獨特帶有辛香與木質調的溫暖香氣。這種溫馨的「老派早餐回憶」，讓在場的鄉親們聽得津津有味，為緊張的投票環節增添了滿滿的情懷與溫度。

參與者TK對中央社表示，過往端午節只能默默思鄉，偶爾在亞洲超市蒐集口味不夠純正的冷凍粽子，所以一看到這個活動就馬上報名，他最喜歡的是本質迷人的南部粽，丹麥粽的嘗試很有亮點，口感也講究，會想再吃。

平常喜歡研究與品嘗美食的籌備志工張天仁告訴中央社，南北粽的品嚐和話題，讓台灣人有更多的凝聚和討論，精心研發的丹麥粽，讓丹麥人更有參與感，雙方能在文化上有所連結，是很有意義的活動。

經過熱烈的品嚐與討論，最後投票結果，南部粽以14.5票擊敗北部粽的10.5票，贏得比賽。

當天鄭榮俊也代表僑務委員會，親自頒發續任「僑務促進委員」聘書給丹麥台協會會長黃伊敏，並肯定在海外默默耕耘、熱心服務僑胞的優秀台協幹部與志工們。

丹麥 端午節 奧運

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