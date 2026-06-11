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日本奇景天橋立驚見黑熊 海泳穿越景區遭麻醉捕獲

中央社／ 東京11日專電

日本三景之一的「天橋立」昨天下午驚傳黑熊出沒事件。一頭成年雄性月輪熊闖入天橋立景區，不僅沿著沙洲步行，還一度游過海面進入附近住宅區，引發當地關注。經過數小時監控後，相關單位於晚間利用麻醉槍成功捕獲，所幸全程未造成人員傷亡。

NHK、京都新聞報導，京都府警宮津警署表示，10日下午4時30分左右，有民眾在位於京都府宮津市的「天橋立」北側發現一頭熊，隨即向警方通報。

接獲通報後，當局立即封閉天橋立內約2.6公里長路段，禁止民眾進入，以確保安全。

據了解，這頭熊沿著天橋立向南行走約300公尺後，跳入海中游泳，隨後進入宮津市江尻地區的住宅區，並躲藏於一處雜木林中。警方與京都府職員持續在現場監視熊的動向，附近居民也提高警覺。

宮津警署指出，晚間10時過後，受京都府委託的民間業者向熊發射2發麻醉彈。等待約40分鐘後，熊因藥效失去行動能力，順利被捕獲。事件中無人受傷。

京都府後續確認，捕獲的熊為一頭成年雄性月輪熊，體長約1.3公尺、體重97公斤。

天橋立是日本最具代表性的風景名勝之一，細長沙洲上生長著數千株松樹，蔚為奇觀，與宮城縣的「松島」、廣島縣的「宮島」並列為日本三景，每年吸引大批國內外遊客造訪。京都府表示，因應熊隻出沒而實施的道路封閉與管制措施，將於今天上午9時解除。

京都 日本

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