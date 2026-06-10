臺灣漫遊錄芬蘭譯者勞諾 網路書店大戶挖掘華文好書

剛奪下國際布克獎的「臺灣漫遊錄」，芬蘭版由譯者勞諾（Rauno Sainio）操刀。放眼芬蘭書市，幾乎所有能見到的華語文學皆出自他手。12年來，他譯了28本書，產量驚人，題材從台灣當代文學橫跨至中國科幻小說。而他大量挖掘好書的秘訣，竟是靠網路書店博客來，他說他是驕傲的網購大戶。

譯「臺灣漫遊錄」像走沼澤

勞諾是翻譯熟手，但他接受中央社專訪坦言，「臺灣漫遊錄」是他接過最難的一本。他形容翻譯過程像走在沼澤裡，又慢又難。這本書看似日本小說，他常常盯著字面，卻辨認不出是哪一道菜。光是描寫整桌日本新年料理的段落，就得花上一整天。

為了譯得原汁原味，勞諾鑽研芬蘭境內所有可取得的日本飲食專書，向太太的日本籍姊夫請教，又到YouTube觀看台灣人的料理頻道，才弄懂那些菜究竟怎麼做。

書裡的菜名夾雜台語，勞諾沒有照搬拼音，而是把菜名意譯成描述性的芬蘭文，讓芬蘭人讀起來順口。他認為，拿掉音譯不會讓這本書因此少一分台灣味。

從錄影帶店敲開譯者之路

勞諾年輕時與文學幾乎沾不上邊，他在素有「芬蘭書城」之稱的小鎮薩斯塔馬拉（Sastamala）住到19歲，書本卻從沒真正走進他的生活。

真正把他領進門的，是父親在小鎮開的錄影帶出租店。年少的他看膩好萊塢片，一頭鑽進東亞電影，香港、日本、台灣、中國的片子囫圇吞棗地看，開啟他對東方世界的好奇。

勞諾的父母在村裡第一個進城開店做生意，他則是家裡第一個到城市念大學的孩子。

「學中文根本是在做苦工」，勞諾說，光是基本3000個漢字，就得一遍遍抄寫、隔天再寫，才記得住。奇怪的是，他始終著迷於漢字的形體，自學5年不曾厭倦。後來，他申請獎學金，到中國浙江金華和雲南3年，其中兩年待在昆明。他跟太太也因為一起在雲南學中文而結緣。

勞諾的譯者生涯，幾乎是他一手開創。他當時隱約感覺到芬蘭書市對中文譯者有需求，於是看到好書就主動向出版社毛遂自薦，運氣好時出版社願意挺他，碰壁時，他就算把賣點說破了嘴，出資方也未必點頭印刷。這條路他摸索十幾年，直到近年才能真正全職投入。勞諾坦言，「沒有那些願意冒險的小型獨立出版社，比如奧拉（Aula & Co），我這個譯者根本不會存在。」

勞諾自認個性內向，為了推廣摯愛的翻譯志業，卻得積極經營網路社群，成為芬蘭出版界略具影響力的意見領袖。他熱衷於引介華語文壇的軼聞軼事，在搭建北歐與華文文化的交流橋梁上不遺餘力。

博客來大戶的台灣情感

勞諾什麼類型的書都讀，手上的台灣譯作好幾本是同志題材，他說純屬巧合，都是好作品。勞諾想翻譯的書單上，台灣作品越來越多。他語帶驕傲的告訴中央社記者，他是網路書店博客來的老買家，一次下單就是十幾本，結帳車總有著長長的下次再買清單。

勞諾認為，台灣與香港文學比中國的作品更容易介紹至芬蘭，台灣社會對西方讀者充滿吸引力，書中人物的處境與心境，芬蘭讀者容易產生共鳴。他曾兩度造訪台灣，直呼還去得不夠；下一次他計畫走出都市深入探索，因為「我太太已經徹底愛上了台灣」。

此外，他對台灣也有一種歸屬感：「某種程度上，我甚至覺得這裡像家一樣。」他坦言，這種魅力很難具體解釋，或許來自於人，或許是整體的氛圍。當然，台灣美景十分驚豔，他深深著迷。

翻譯是孤獨的工作，勞諾窩在家中，埋首電腦，沒有同事；偶爾有訪談、有活動，才為日子添點顏色。他坦言並不介意這份安靜，甚至慶幸不必待在辦公室裡。

更難得的是，他熱愛這份工作，熱愛到不太覺得是工作，也沒有退休的打算；他認識的好幾位譯者，都工作到七十多歲還停不下來。對他而言，能把芬蘭人原本讀不到的好書送到他們眼前，就是最大的回報。