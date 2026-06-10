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不是吃夠5蔬果就好！研究揭「一類水果」更護心 死亡風險最多降近3成

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現含有黃烷醇的蔬果能減少發炎反應。示意圖／ingimage
研究發現含有黃烷醇的蔬果能減少發炎反應。示意圖／ingimage

「天天五蔬果」是近年來不少國家的飲食黃金守則。不過一項最新研究發現，真正影響健康的或許不只是吃了多少蔬果，而是吃了「哪種蔬果」。科學家發現，一種存在於李子、黑莓、蔓越莓等水果中的天然植物成分，可能大幅降低心血管疾病風險，但多數人攝取量卻遠遠不足。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究發表於《食物與功能》（Food & Function）期刊，分析超過3萬名英國與美國民眾的飲食習慣。結果發現，只有不到五分之一的人達到蔬果建議攝取量，而許多人即使每天吃足五份蔬果，也未必能獲得足夠的關鍵營養素。

研究鎖定的成分為「黃烷醇」（Flavanols），這是一種天然的抗氧化物質，除了李子、黑莓與蔓越莓外，也存在於蘋果、草莓、葡萄以及綠茶中。過去多項研究發現，攝取足夠黃烷醇的人，死於心血管疾病的風險最高可降低近三分之一。專家認為，黃烷醇能幫助減少體內發炎反應，改善血管功能與血液循環，進而降低心臟病及中風等疾病風險。

英國雷丁大學（University of Reading）教授庫恩勒（Gunter Kuhnle）表示，「天天五蔬果」的觀念是正確的，不過在達到數量目標的同時，或許也需要進一步思考選擇哪五種蔬果。他指出，不同的蔬菜水果除了維生素和礦物質之外，還含有各種不同的植物活性化合物，而這些成分對健康的影響可能遠超過過去認知。

研究第一作者奧塔維亞尼（Javier Ottaviani）建議，民眾不妨在日常飲食中加入一把黑莓、一顆完整蘋果，或搭配一杯綠茶，都有助於增加黃烷醇攝取量。研究團隊認為，這項發現也為未來的飲食指南帶來新方向。與其只強調蔬果份數，或許更重要的是選擇富含特定營養成分的水果與蔬菜，才能真正發揮保護健康的效果。

水果 心血管疾病 健康飲食

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