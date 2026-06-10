癌症疫苗要來了？英國開發mRNA防癌疫苗 最快今夏開測

癌症治療領域有望迎來重大突破！英國科學家正研發一款新型mRNA疫苗，希望能在癌症形成之前就提前出手，訓練人體免疫系統主動消滅異常細胞，降低大腸癌、卵巢癌等多種癌症發生風險。相關試驗預計將於今年夏天正式展開，若疫苗開發成功，未來便能阻止多種癌症發生。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，研究計畫「Intercept-Lynch」是由牛津大學（University of Oxford）與莫德納（Moderna）合作開發，並獲英國癌症研究中心（Cancer Research UK）支持。研究對象主要鎖定罹患林奇症候群（Lynch syndrome）的患者。林奇症候群是一種遺傳性疾病，會大幅提高罹患多種癌症的機率。

根據統計，英格蘭約有17.5萬人帶有林奇症候群基因變異，但僅有5%、也就是約1萬人知道自己罹患此疾病。患者終生罹患大腸癌的風險最高可達80%，每年約有1100例大腸癌與此症候群有關。此外，子宮內膜癌、卵巢癌、胃癌、胰臟癌、腎臟癌及皮膚癌等疾病風險也明顯升高。

研究團隊表示，林奇症候群患者體內的DNA修復基因存在缺陷，因此細胞更容易累積突變，進而演變成癌細胞。而新疫苗mRNA-4194的作用，就像一本「免疫系統說明書」，教導人體辨識這些帶有異常突變的細胞，在它們還未變成癌症前就先行清除。

計畫主持人邱奇教授（David Church）指出，許多患者一生中可能先罹患子宮癌，數年後又出現大腸癌，因此團隊特別挑選多種林奇症候群相關癌症共有的突變標記作為疫苗目標，希望能提供更廣泛的保護效果。

首階段試驗將評估疫苗安全性、最佳劑量以及人體免疫反應。若結果理想，第二階段大型臨床試驗最快將於2027年，和英國數個醫學中心合作進行。專家認為，若這項技術成功，不僅可能改變林奇症候群患者的命運，更有機會為未來預防其他癌症開啟全新方向，讓癌症疫苗成為預防武器。