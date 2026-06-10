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不情願？南韓科技巨頭陪黃仁勳發零食 臉太臭挨轟「像在餵狗」

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不情願？南韓科技巨頭陪黃仁勳發零食 臉太臭挨轟「像在餵狗」

香港01／ 撰文／林嘉敏
輝達創辦人黃仁勳（右）近日訪問南韓，與南韓科技巨頭展開頂層產業交流，期間黃仁勳與SK集團會長崔泰源發送零食時，因崔泰源將零食直接丟向粉絲，引起部分網友不滿。圖／法新社
輝達創辦人黃仁勳（右）近日訪問南韓，與南韓科技巨頭展開頂層產業交流，期間黃仁勳與SK集團會長崔泰源發送零食時，因崔泰源將零食直接丟向粉絲，引起部分網友不滿。圖／法新社

輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳近日訪問南韓，與南韓科技巨頭展開頂層產業交流，6月5日晚間與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨，以及NAVER創辦人兼董事長李海珍等餐敘，現場吸引大批粉絲與媒體守候。不過，黃仁勳隨後與SK集團會長崔泰源發送零食時，因將零食直接丟向粉絲，引起部分南韓網友不滿。

餐敘期間，作風親民的黃仁勳主動外出與支持者互動，親自拿零食發送給群眾，全程態度親切保持笑容，同行的SK集團會長崔泰源雖亦協助發放零食，但其神情嚴肅，且發放零食時竟然是「用丟的」，網友稱其肢體語言都明顯流露出「不情願」的態度。

畫面曝光後，迅速在南韓社交平台引發熱議與負面聲浪。多數南韓網友批評崔泰源極度不尊重民眾，如同隨意丟棄物品、敷衍粉絲，觀感極差。留言指出「這樣看起來像在餵狗」、「為什麼像餵動物一樣丟東西？」等等。

雖有少數聲浪認為崔泰源個性本就嚴肅、大眾過度解讀，但此次互動仍引發外界對企業高層態度以及南韓國內階級的熱烈討論。

延伸閱讀：

黃仁勳訪韓擴展Nvidia版圖 夥拍五科企研發機械人及新一代AI芯片

黃仁勳訪韓 赴網吧晤電競明星Faker 與韓國巨企高層吃烤肉

文章授權轉載自《香港01》

黃仁勳 南韓 輝達

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