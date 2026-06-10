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日本修法導入數位教科書 最快2030年度採用

中央社／ 東京10日綜合外電報導

日本參議院今天召開全體會議，以多數贊成表決通過「學校教育法」等修正法案。法案正式將「數位教科書」定位為正式教材，與紙本教科書具備同等效力。

日本共同社報導，文部科學省（相當於教育部）期盼能藉此推動結合紙本與數位各自優勢的教材，引導學童學習進入更深層次。「數位教科書」預計在國小於2030年度以後，全面實施下一階段「學習指導要領」（相當於課程綱要）時正式上路。

現行制度下，法定的正式教科書僅限於紙本。目前的數位教科書只能算是「替代教材」，僅把紙本內容直接數位化並加上語音朗讀等功能，並不屬於國家審定的對象。

新制度實施後，正式教科書將分為三種類型：紙本、純數位、以及結合兩者的「混合型」，並將在國中與小學免費發放。至於學校要採用哪一種形式，則由各地方的教育委員會（類似教育局）自行選擇。

此外，透過QR Code連結的影片和音訊等內容也將納入國家審定範圍，旨在控制數量的同時，確保教材品質。

雖然導入「數位教科書」有望提升學童的學習意願，並依據個別特質落實多元學習，但另一方面也有意見指出，如何依據學童的發育階段以及學科適當調配紙本與數位的比例，還有如何避免增加教師的負擔，仍是後續需要面對的課題。

教育部 教科書 日本

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