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日本東京擴大打擊電車色狼 警方推出防範App

中央社／ 東京10日綜合外電報導
圖為日本電車示意圖。歐新社
圖為日本電車示意圖。歐新社

日本東京都警方為了防止電車內出現性騷擾受害事件，今天與當地高中生一起在目黑區的車站前舉行宣導活動，呼籲民眾多加利用防治「痴漢行為」（色狼行為）的應用程式。

日本放送協會（NHK）報導，這場活動於東急東橫線的中目黑站前舉行，包含警察及當地高中生等約50人參與。目黑警察署長湯澤憲治在致詞時表示：「痴漢是踐踏他人尊嚴、絕不容許的犯罪行為。希望透過這次的宣導活動，推動根絕痴漢行為的各項努力。」

隨後，參與者移動至車站驗票閘門附近，向通勤民眾發放呼籲杜絕痴漢的宣傳單。

宣傳單中介紹由東京都警視廳開發、有助於防治痴漢的App Digi Police。該App的功能包含一鍵在手機螢幕上顯示「有痴漢，請救救我」字樣；此外，為了讓周圍的旁觀者也能協助，App還配備詢問受害者的文字訊息功能，例如「你是不是遇到痴漢了」等。

參與活動的高中生現場聆聽警方說明後，紛紛用手機下載這個App。

一名參加活動的高三女學生表示：「如果自己真的遇到痴漢，我想我可能會嚇到發不出聲音。所以會想好好利用這個App，也會想推薦給朋友使用。」

性騷擾 東京 日本

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