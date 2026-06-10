北愛爾蘭持刀攻擊案掀反移民暴力 民宅車輛遭縱火

北愛爾蘭貝爾法斯特一起持刀攻擊案引發反移民暴力事件，警方起訴一名蘇丹籍男子後，蒙面抗議者在多處縱火焚燒民宅與車輛，並與警方爆發衝突，迫使部分居民逃離家園。

路透社報導，稍早一段在網路上瘋傳的影片顯示，有一名男子涉嫌在貝爾法斯特（Belfast）北部持刀攻擊，導致1人頸部與頭部重傷，社會緊張情緒隨之升高。

警方表示，受害者為一名40多歲男子，他在這起攻擊中，眼睛遭受重創，臉部及背部也遭砍傷；涉嫌犯下此案的30歲蘇丹籍男子，目前已因謀殺未遂遭羈押。

數以百計抗議者今晚在北愛爾蘭各地與警方發生衝突，並縱火焚燒車輛。英國廣播公司（BBC）播出的畫面顯示，警方協助一家人從起火的屋子撤離。

北愛爾蘭首席部長歐尼爾（Michelle O'Neill）在聲明中表示：「今晚的暴力行為沒有藉口，也不存在任何正當性。一群蒙面男子縱火焚燒民宅，迫使居民逃出的行為，完全是令人噁心的懦弱行徑。」

英國首相施凱爾（Keir Starmer）抨擊貝爾法斯特北部發生的持刀攻擊事件「令人作嘔」；當局目前尚未朝恐怖攻擊方向偵辦。

在此之前，英國各地多次爆發反移民抗議與騷亂，民粹主義政黨指責英國的庇護政策允許危險分子入境，北愛爾蘭去年一起性侵案也引發反移民暴動。

北愛爾蘭主要政黨領袖共同發聲，譴責此次攻擊事件，並呼籲民眾保持冷靜，強調暴力攻擊只會進一步傷害社會。