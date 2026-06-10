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歐洲熱浪提前來襲 氣候專家：極端高溫漸成「新常態」

中央社／ 巴黎10日綜合外電報導
隨著極端氣候現象日益頻繁，高溫正逐漸成為歐洲的「新常態」。 美聯社
隨著極端氣候現象日益頻繁，高溫正逐漸成為歐洲的「新常態」。 美聯社

歐盟氣候監測機構今天指出，全球甫經歷有紀錄以來第二炎熱的5月，歐洲則遭遇異常提早來襲的熱浪侵襲。隨著極端氣候現象日益頻繁，高溫正逐漸成為歐洲的「新常態」。

法新社報導，今年5月，英國、法國、愛爾蘭及葡萄牙紛紛打破高溫紀錄。來自北非的暖空氣形成所謂的「高溫穹頂」（heat dome），導致西歐各地氣溫遠高於正常水準。

「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus ClimateChange Service）在5月氣候報告中指出，「本月氣候特徵是從遠低於平均值的涼爽天氣，迅速轉變為西歐有紀錄以來同期最強烈的熱浪之一。」

「歐洲中期天氣預報中心」（European Centre forMedium-Range Weather Forecasts）氣候策略主管勃吉斯（Samantha Burgess）表示：「這場異常提早且強烈的熱浪顯示，極端氣候正迅速從例外情況轉變為新常態。」

「哥白尼氣候變化服務」指出，歐洲許多地區的體感溫度（feels-like temperature）達到攝氏35度至40度。

報告指出，「如此快速的氣溫轉變可能加劇對民眾的影響，讓人們幾乎沒有時間適應高溫；同時，在生長季節中的農作物與生態系統也難以及時調適。」

根據「哥白尼氣候變化服務」，今年5月全球平均地表氣溫達到攝氏15.81度，僅次於2024年5月，為有紀錄以來第二高。

全球平均海面溫度同樣創下歷史次高紀錄，僅低於2024年5月。專家指出，目前氣候條件正逐漸朝向具有增溫效應的聖嬰現象（El Nino）發展。

多項預測警告，即將到來的聖嬰現象可能成為歷來最強之一，並可能推升2027年全球氣溫創下歷史新高。

世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）上週表示，今年6月至8月期間形成聖嬰現象的機率高達80%，這將提高全球各地發生極端天氣事件的風險。

上一輪聖嬰現象曾推動全球氣溫上升，使2023年成為有紀錄以來第二炎熱的年份，而2024年則刷新全球最熱年份紀錄。

高溫 歐洲 熱浪

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