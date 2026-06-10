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世界盃開踢在即 美促歐洲各國祭伊波拉旅遊禁令

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
世界盃足球賽即將登場。（歐新社）
世界盃足球賽即將登場。（歐新社）

消息人士和官員今天表示，川普政府已呼籲歐洲國家效仿美國的做法，對近期曾前往受伊波拉疫情影響的中非國家的人員實施旅遊限制，希望能避免病毒在世界盃足球賽期間傳播。

一名派駐非洲的歐盟外交官和另一名知情人士表示，美國於6月1日發出了一份外交照會（demarche），即正式的外交關切聲明，敦促歐洲國家實施與疫情相關的旅遊限制。

路透社報導，這名外交官表示，歐盟成員國尚未做出回應。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）上個月發布一項命令，禁止在過去21天內曾前往剛果民主共和國、烏干達或南蘇丹的非美國公民入境美國。美國人士則被告知需經由指定的機場進行篩檢。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）曾表示，絕不能允許伊波拉（Ebola）病毒進入美國，政府的努力重點在於將任何可能接觸過病毒的人員留在海外，儘管美國擁有具備治療伊波拉病例並遏制病毒傳播能力的設施。

一名國務院官員表示，旅遊限制加上美國承諾為伊波拉應對行動提供的資金，顯示華府已「挺身而出」，保護美國人民免受邦迪布焦（Bundibugyo）病毒株的侵害；世界衛生組織（WHO）先前已宣布這支病毒株引發的疫情為國際關注緊急事件。

這位匿名提供評論的官員表示：「其他國家必須善盡本分，確保疫情不會進一步蔓延。現在就需要採取行動，包括財政捐助，以及對來自受影響地區的旅遊實施合乎常理的限制。」

「我們正與世界各國進行外交接觸，以協調我們保護公民的方法，包括預計在國際足總世界盃（FIFAWorld Cup）期間到訪的數以百萬計遊客、球迷、運動員和觀光客。」

剛果民主共和國今天表示，確診的伊波拉病例已攀升至近600例，這提高了當地民眾對安全措施重要性的認識。

這波邦迪布焦伊波拉病毒株疫情於5月15日對外公布，但官員隨後表示，疫情此前已悄悄蔓延數週而未被發現，導致衛生當局落後於形勢，正極力將疫情控制下來。

這場堪稱全球歷來規模數一數二大的伊波拉疫情，目前正在長期遭受武裝衝突困擾的3個省份蔓延，分別是伊圖里省（Ituri）、北基伍省（North Kivu）和南基伍省（South Kivu）。

剛果政府在社群平台X發布的最新聲明中表示，確診的伊波拉病例數已增加到598例，其中包括115人病故。

伊波拉 世界盃 歐洲

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