台灣僑社捐1.6萬條毛毯 巴西冬夜送暖助弱勢

南半球的巴西即將進入冬天，台灣僑社於聖保羅市客家大樓舉辦2026年「寒冬送暖」捐贈毛毯行動，合計捐出1萬6000條毛毯，分送聖保羅市及周邊城市數十個慈善團體，為弱勢家庭在寒冬中送上溫暖與祝福。

活動現場洋溢著溫情氛圍，約150位政界、商界、志工、僑社領袖及慈善機構代表齊聚一堂，包括駐聖保羅台北經濟文化辦事處處長朱怡靜、華僑文教服務中心主任尤正才、駐聖保羅巴拉圭總領事阿瓦洛斯（Luis Fernando Avalos）、聖保羅市第一夫人海姬娜（Regina Nunes）、聖保羅市安全局長布薩科斯（Juliana Bussacos）、聖保羅州女市長協會會長凱琳（Ana Karin）等。

典禮播放「心手相連」主題曲，歌聲傳遞愛與和平的力量，象徵眾人攜手同行、共築更美好的世界。慈善機構「愛之贈予」（Amor Se Doa）創辦人支黃秀莉致詞指出，寒冬送暖活動已邁入第10年，台灣僑社持續以行動回饋巴西社會，期盼愛與希望能溫暖每一個需要的角落。

海姬娜感謝台灣僑社自疫情期間即伸出援手，強調聖保羅市是全球第4大城、擁有近1200萬人口的移民大熔爐，僑社的善舉不僅回饋城市，更加深了彼此的情誼。

朱怡靜致詞表示，台灣僑民多年來將巴西視為第二故鄉，透過寒冬送暖展現跨越國界的人道關懷。她感謝「愛之贈予」協調各僑團善心，並讚揚僑胞在國際間展現台灣的良善力量，深化台巴人民的友好情誼。

阿瓦洛斯則讚揚台灣是巴拉圭最友好的邦交國，並感謝台灣僑社對巴拉圭僑民的援助，博愛精神令人敬佩。

受贈團體隨後搬運毛毯，將善心落實到最需要的家庭。這場跨國人道關懷行動，不僅溫暖了巴西冬季的弱勢群體，也展現台灣僑社在國際社會播撒愛心的力量，讓「心手相連」的精神在南美洲持續延伸。