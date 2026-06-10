富士山封山如同虛設？觀光客任性硬闖 日人怒：不該免費救援

根據日媒富士電視台報導，富士山還有三週才正式開放登山，但在目前封山期間，五合目登山入口雖已設有多國語言告示牌與圍籬，卻仍有大批外國觀光客強行闖入。受訪的加拿大遊客自豪表示有GPS，已準備周全；另一對自稱是山岳嚮導的西班牙男女更說「富士山是我命中注定該征服的山」，稱這只是「花3小時就能上山，2小時就可以下山」的一般健行，便鑽過封鎖線強行入山。甚至有當地人目擊外國人只穿著單薄的動漫服裝就盲目上山。

面對觀光客的任性行為，富士宮市市長須藤秀忠痛批這完全是自私的想法。他直言封山期山上仍有積雪，極易發生山難，且搜救人員每次出動都是冒著生命危險，違規登山對當地來說根本是添麻煩。由於搜救費用目前全由地方財政買單，須藤市長強烈呼籲中央政府應修改法律、加重罰則，並全面實施「封山期搜救收費制」，讓違規者全額自付費用。

這起事件也引發大批日本網友共鳴。有網友憤怒指出，歐美許多國家對擅闖封閉區都視為非法入侵，出事更是全額自付數百萬元的救援費用，外國遊客敢強行登上富士山，就是看準日本不會罰款拘留、還會免費救援。網友痛批不應動用國民血汗錢幫助違規者。

當地居民也無奈表示，不論是否開山，把富士山想得太簡單的人實在太多。地方政府應與中央建立更嚴格的篩檢系統，確認登山者的裝備、知識與保險，強制未經許可的登山者應繳納高額罰金。網友與地方民意一致認為，唯有透過立法擴大權限與建立使用者付費的配套措施，才能徹底遏止這類理所當然的玩命行為。