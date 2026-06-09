快訊

美股早盤／美光帶頭！四大指數續揚 外資警告仍有回檔風險

遭到遺棄聖母峰6天奇蹟生還 尼泊爾登山界要求徹查

中央社／ 加德滿都9日綜合外電報導

家屬今天表示，一名遭到遺棄、花6天自行脫離聖母峰惡劣環境而生還獲救的尼泊爾登山客，已經從加護病房轉到普通病房，身體正在逐漸康復。當地登山界要求徹查這起事件。

法新社報導，他令人難以置信地生還讓眾多登山客為之振奮，但是家人和登山界卻因他沒有更早被發現而不滿。

57歲的達瓦．雪帕（Dawa Sherpa）於春季登山季尾聲的5月30日，在全球最高峰上段斜坡的惡劣環境下失蹤。

他本月4日上午被發現正朝基地營（Base Camp）匍匐前進後，被以空中後送方式送到加德滿都，醫師為他治療凍傷、嚴重脫水和大腿骨折等傷勢。

親屬努魯．雪帕（Nuru Sherpa）告訴法新社：「他已經從加護病房轉到普通病房，仍在持續治療。他現在可以開口講一點話，也可以進食。醫生正在觀察他手腳恢復的情況。」

受困在氧氣極度稀薄、俗稱聖母峰（MountEverest）「死亡地帶」的附近，達瓦．雪帕表示，他在幾乎沒有食物和飲水情況下，在那裡熬過好幾天。

他5日在病床上接受英國廣播公司（BBC）尼泊爾語網訪問時說：「我以為自己會這樣死去。我沒有迷路，只是氧氣用完後落到後面。氧氣用盡後，我就無法繼續下撤。」

「前兩天我什麼都沒吃，後來開始咀嚼冰塊，牙齒都痛了，但還是硬咬著冰塊。」

他靠口袋裡僅有的幾塊巧克力和零食存活。

達瓦．雪帕在當地登山圈有希拉瑞（Hillary）的暱稱，這是因為紐西蘭傳奇登山家愛德蒙．希拉瑞（Edmund Hillary）而得名。

被尼泊爾的聖母峰登山動線制定和廢棄物清理團隊薩迦瑪塔汙染控制委員會（Sagarmatha PollutionControl Committee）人員發現時，他還在以爬行方式，朝基地營緩慢前進。

聖母峰登頂者協會（Everest Summiteers Association）理事長馬雅．雪帕（Maya Sherpa）今天告訴法新社：「本案存在疏失，必須展開調查，查明到底發生什麼事，以免憾事重演。」

尼泊爾登山協會（Nepal Mountaineering　Association）則呼籲政府成立專案小組徹查這起事件。

今年聖母峰登山季期間已有至少5名登山客（兩名印度人及3名尼泊爾人）不幸罹難。

根據尼泊爾政府初步統計，今年有超過1000人成功登頂聖母峰，刷新紀錄。政府發放聖母峰登山許可證，國庫從而進帳超過700萬美元。

加德滿都 尼泊爾 聖母峰

延伸閱讀

一家4口網紅路線挑戰「奪命野山」！受困4天彈盡援絕 消防翻越斷崖救人

不滿ChatGPT排行程…美大學生獨遊京都離奇失蹤 搜山多日驚見遺體

海上奇幻漂流？陸遊客散步不慎落海 撐7天「吞小螃蟹維生」奇蹟獲救

菲律賓強震增至41死、數千人流離失所 醫護烈日下搭帳篷接生

相關新聞

罕病兒遭醫院拒收…菁英家庭成豪宅冰冷遺體 鄰居曝最後異狀

在倫敦象堡一棟高達45層、能俯瞰全市美景的頂級豪宅，日前發生了一起震驚英國社會的墜樓慘劇。

日本首例！請16周產假挨批浪費納稅錢 最年輕女市長：盼成改革起點

日本最年輕女市長、京都府八幡市市長川田翔子日前宣布，將在今年九月中旬預產期前後，請休16周產假待產與休養，此舉創下日本現任地方首長請產假的首例。

坐擁資產逾千萬！老父病態守財拒幫做1事 兒子全家恩斷義絕

日本79歲老翁擁有6000萬日圓資產，但因病態守財拒絕幫助經濟困難的兒子健一，最終導致與家人恩斷義絕。健一多次請求經濟支援，卻始終遭到拒絕，甚至因為金錢問題而無法見面，家庭關係岌岌可危。

巴基斯坦18歲女傭稱遭僱主兒及司機性侵...墮胎病情惡化逝世 警拘提3人

巴基斯坦一名18歲女傭報稱遭僱主兒子及司機性侵，因墮胎並發症不幸去世。警方已拘留3名涉案者，並重新調查所有相關人員及私人診所的醫療責任。

不滿ChatGPT排行程…美大學生獨遊京都離奇失蹤 搜山多日驚見遺體

日本京都發生一起離奇失蹤案，20歲美國奧本大學學生韋斯頓・希金博瑟姆（Weston Higginbotham）在家族赴日旅遊期間突然失聯，家人跨海求助、警方大規模搜山，當地民眾也自發投入尋人行列。在眾人苦等奇蹟之際，搜救人員最終於京都郊外山區發現他的遺體，讓這場牽動美日兩地的尋人行動畫下悲傷句點。

菲律賓強震增至41死、數千人流離失所 醫護烈日下搭帳篷接生

菲律賓民答那峨島8日發生規模7.8強震，造成建物倒塌並引發海嘯警報，死亡人數今天增至41人。醫護人員頂著烈日為病人提供治...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。