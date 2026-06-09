罕病兒遭醫院拒收…菁英家庭成豪宅冰冷遺體 鄰居曝最後異狀

在倫敦象堡一棟高達45層、能俯瞰全市美景的頂級豪宅，日前發生了一起震驚英國社會的墜樓慘劇。47歲的金融專案經理拉凱許（Rakesh Pai）與46歲的建築業高階主管阿蒂蒂（Aditi Paralkar），帶著他們年僅9歲、身患重病的兒子西德（Sid），從36樓的景觀陽台墜落身亡。

根據每日郵報和太陽報報導，這對出身印度的優秀夫婦在倫敦事業有成，月租高達3,800英鎊（約新台幣16萬元）的豪宅對他們並非負擔。然而，他們的獨子西德天生患有嚴重的腎臟疾病與學習障礙，不僅無法言語且行動不便。由於孩子無法融入一般學校，身為母親的阿蒂蒂在承擔高壓工作的同時，還必須親自在家教育孩子。

儘管他們曾為了尋求更多家族支持而返回孟買六年，但因病情未見起色，去年再度返回英國。然而，據身邊朋友透露，悲劇的導火線疑似是西德近期遭到英國醫院拒絕治療並強行出院，這讓瀕臨崩潰的夫婦倆徹底陷入絕境，大樓鄰居也表示，事發前兩周曾聽到該戶傳出長期的激烈爭吵與哭喊。

當地議員與警方調查指出，現場並無外人介入跡象，這場悲劇很可能是長照壓力摧毀了母親的心理健康，最終做出了無可挽回的沉痛決定。雖然拉凱許平時表現沉穩，甚至長期在阿茲海默症及盲人慈善機構擔任志工，但在缺乏英國本地親屬支持的孤立環境下，體制的不友善成了壓垮這個美滿家庭的最後一根稻草。這起豪宅悲劇不僅讓當地社區陷入哀悼，更引發外界對於高社經地位移民在面臨長期醫療與心理高壓時，缺乏社會安全網救助的深刻反思。

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