不滿ChatGPT排行程…美大學生獨遊京都離奇失蹤 搜山多日驚見遺體

日本京都發生一起離奇失蹤案，20歲美國奧本大學學生韋斯頓・希金博瑟姆（Weston Higginbotham）在家族赴日旅遊期間突然失聯，家人跨海求助、警方大規模搜山，當地民眾也自發投入尋人行列。在眾人苦等奇蹟之際，搜救人員最終於京都郊外山區發現他的遺體，讓這場牽動美日兩地的尋人行動畫下悲傷句點。

根據CNN報導，韋斯頓於5月29日在京都與家人分開後失蹤。事發前，他曾因母親使用ChatGPT規劃旅程，以及人工智慧背後涉及的能源與環境成本問題與母親爆發激烈爭執，之後決定獨自在京都活動。家人透過定位軟體追蹤發現，他曾搭乘列車並前往數間商店，但當父母傳訊詢問他的去向後，定位訊號竟突然消失。對家人而言，這樣的舉動極不尋常，也成為整起事件最令人費解的環節。

警方調查後發現，韋斯頓最後一次出現在監視器畫面中，是在京都市山科區獨自步行，並朝一條通往山林步道的小徑前進。由於他平時就熱愛健行與戶外活動，警方很快將搜索範圍鎖定附近森林與山區。不過就在搜救展開之際，當地卻遭暴風雨侵襲，強風與豪雨席捲山區，不僅增加搜尋難度，也讓外界更加擔心他的安危。

接下來幾天，超過百名警力、搜救犬與直升機陸續投入山區搜尋，歷時72小時的密集行動仍未發現任何重要線索。警方暫時結束階段性搜救後，家屬仍不願放棄希望，另外聘請專業搜救團隊，並在當地居民與志工的協助下，持續深入警方先前未搜索的區域進行尋找。

直到6月7日下午，一支民間搜救隊在京都郊外山區發現韋斯頓遺體，京都警方表示目前沒有發現涉及他殺的跡象，但並未公布死因。韋斯頓生前主修永續工程，是一名熱愛自然、關心環境議題的年輕人，夢想走訪世界各地、深入體驗不同文化。他的離世消息曝光後，校方、地方官員及社區人士紛紛表達哀悼，而家屬也感謝所有曾協助搜尋的人們。

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