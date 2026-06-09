快訊

傅子純急性白血病驟逝…醫：最常見的健康迷思 是把「疲勞」視為正常

梅雨還沒走 高雄那瑪夏、桃源、甲仙、六龜、茂林5區明停班停課

民進黨明日提名鄭朝方參選新竹縣長 由賴總統披上競選披帶

聽新聞
0:00 / 0:00

台南女中儀隊赴京都交流 音樂搭橋深化台日青年情誼

中央社／ 東京9日專電

台南與京都兩座歷史古都的青年交流再添新篇章。台南女中儀隊5日至10日前往日本京都參加高校交流活動，與京都光華高校學生同台演出。透過音樂、儀隊與舞蹈交流，讓台日學生在舞台上展現青春活力，也為彼此留下難忘回憶。

這場交流音樂會由日台歡迎光臨執行委員會主辦、財團法人台南市台日文化友好交流基金會協辦。基金會董事長李退之表示，台南與京都同樣擁有深厚文化底蘊，自2021年簽署交流推進協定以來，雙方持續透過教育與文化活動深化友誼，而青年交流更是兩座城市未來合作的重要基礎。

7日音樂會演出中，京都光華高校帶來箏曲、和太鼓及吹奏樂等富有日本特色的節目，展現傳統與現代兼具的校園藝術能量；台南女中則演出「SoldOut」、「GOOD TIME」、「就一起」、「稻香」、「いつも何度でも」及「Golden」等多首曲目，以充滿活力的演出風格獲得現場觀眾熱烈掌聲。

其中最吸睛的，莫過於結合儀隊表演的節目。學生們透過整齊劃一的隊形變換、旗隊展演與節奏感十足的音樂搭配，展現高度默契與團隊精神。由於儀隊文化在日本較少見，不少京都觀眾都感到相當新鮮，也對台灣學生的精彩表現留下深刻印象。

音樂會尾聲，兩校學生更攜手演出「かわいくてごめん」及「普羅旺斯之風」，並加入舞蹈編排。從排練到正式演出，台日學生一起練習、互相交流，不僅培養出絕佳默契，也在合作過程中建立起跨國友誼，讓這場音樂會不只是表演，更成為難得的文化交流體驗。

除了音樂交流外，代表團今天也前往京都市政廳，拜會京都市副市長吉田良比呂，與京都市政府及市議會代表就青年教育、文化藝術及城市交流等議題交換意見。

基金會榮譽董事長郭貞慧特別準備台南永康知名的「西勢水果餅」作為伴手禮，希望透過充滿在地特色的傳統糕餅，讓京都友人認識台南的人文風情與飲食文化。

師生們還參訪京都市議會，了解日本地方自治制度與議會運作模式。透過實地參訪與文化體驗，不僅拓展國際視野，也讓台日青年之間的情誼更加深厚。

台南女中 京都

延伸閱讀

哈佛女聲合唱團訪北科大 音樂交流拓跨文化視野

台南應用科大舞蹈系赴瑞典國際藝術 交流展現跨國創作能量

學生音樂比賽特優團隊 登上國家音樂廳、衛武營

中職／火之國沙羅曼達來台 啦啦隊Sallys與小龍女攜手合作

相關新聞

日本首例！請16周產假挨批浪費納稅錢 最年輕女市長：盼成改革起點

日本最年輕女市長、京都府八幡市市長川田翔子日前宣布，將在今年九月中旬預產期前後，請休16周產假待產與休養，此舉創下日本現任地方首長請產假的首例。

菲律賓強震增至41死、數千人流離失所 醫護烈日下搭帳篷接生

菲律賓民答那峨島8日發生規模7.8強震，造成建物倒塌並引發海嘯警報，死亡人數今天增至41人。醫護人員頂著烈日為病人提供治...

熊出沒停課2天…日本宇都宮全城捕熊 身中3發麻醉後才被捕獲

日本栃木縣宇都宮市全市中小學因為熊出沒而連續停課兩天。日本當局經過多天的追捕後，今天下午在民宅用地內捕獲這隻熊；而日前造...

泰國警方清邁豪宅查獲詐騙機房 10名中國大陸公民遭逮

泰國警方昨天在清邁一間豪宅內，破獲一個跨國電信詐騙集團，逮捕10名中國籍嫌犯，並在房子內發現大量用於詐騙的電子設備

生活明明穩定卻還是孤單？心理學家點破「成年人友誼消失」關鍵原因

儘管社群媒體讓人們隨時都能與他人保持聯繫，但許多成年人卻發現，隨著年齡增長，交朋友反而變得越來越困難。據美媒《psychologytoday》報導，從職場、家庭到社交圈的變化，不少人即使擁有穩定工作與伴侶關係，仍時常感到孤獨。

人過50歲反而更快樂？研究揭「幸福U型曲線」：中年最苦 晚年竟超越年輕人

儘管許多人認為青春與活力才是快樂的來源，但越來越多研究卻指出，真正感到幸福的人，往往是年紀較長的族群。據美媒《Psychology Today》報導，幸福感並非隨年齡持續下降，反而在人生中期觸底後逐漸回升，甚至在老年時超越年輕時期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。