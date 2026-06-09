快訊

115分科測驗／自然三科總複習！科學時事全掌握 北一女師曝1步驟物理多得分

傅子純急性白血病驟逝…醫：最常見的健康迷思 是把「疲勞」視為正常

梅雨還沒走 高雄那瑪夏、桃源、甲仙、六龜、茂林5區明停班停課

聽新聞
0:00 / 0:00

捷克百年蕾絲獲歐盟地理標誌保護 首創工藝品案例

中央社／ 布拉格9日專電

捷克傳統手工藝品「萬貝爾克蕾絲」以精緻繁複的鏤空編織聞名，近日獲歐盟「地理標誌保護」，成為捷克首個取得此項資格的手工藝案例，不僅彰顯這項百年工藝的歷史地位，也為產品來源與品質提供官方保障。

位在捷克東北部赫拉德茨克拉洛韋州（Královéhradecký kraj）的奧爾利茨山區（Orlickéhory）小鎮萬貝爾克（Vamberk），以製造蕾絲聞名，當地人透過線軸交叉、扭轉製作出繁複的「梭編蕾絲」，這種獨特的蕾絲被稱為「萬貝爾克蕾絲」（Vamberecká krajka）。

根據捷克新聞通訊社（ČTK）報導，赫拉德茨克拉洛韋州政府發言人萊赫曼（Dan Lechmann）表示，萬貝爾克蕾絲如今已在歐洲層級正式註冊為受「地理標誌保護」（PGI），是捷克第一個獲得此類保護的手工藝產品。

萊赫曼指出，過去人們較熟悉的是食品與原產地名受到保護，如捷克的霍日采捲餅（Hořickétrubičky）、帕爾杜比采薑餅（Pardubický perník）與捷克啤酒（České pivo）。而歐盟新法規將這類保護擴展至手工藝與相關藝品。

萬貝爾克蕾絲博物館民族學家雷茲洛娃（MartinaRejzlová）表示：「受地理標誌保護，可供所有位於奧爾利茨山區與其周邊、持續傳承當地獨特梭編蕾絲技藝並維護其特殊品質的製造者使用。這項標誌則證明產品的獨特性、品質，與其源自該地區的產地保證。」

赫拉德茨克拉洛韋州副州長史捷潘（Jiří Štěpán）表示，獲得地理標誌保護進一步彰顯萬貝爾克蕾絲在歐洲的重要地位，「萬貝爾克蕾絲不僅是一項與本州緊密相連的傳統工藝，更可說是一種藝術」。

根據市政府代表的說法，這項工藝需要投入大量時間、耐心與高度專業技巧。民眾對梭編蕾絲這項手工技藝的興趣依然存在，但以製作蕾絲作為生計卻日益困難。

萬貝爾克地區被視為全捷克最完整保存蕾絲工藝傳統的地區。當地的蕾絲工藝傳統可追溯至17世紀，從19世紀下半葉起，幾乎家家戶戶都從事蕾絲製作。1889年時成立第一所捷克蕾絲學校，並在1929年促成萬貝爾克蕾絲博物館的創立。

萬貝爾克蕾絲博物館記錄捷克的蕾絲工藝發展，並加強與其他文化機構合作，以及推動捷克蕾絲工藝列入聯合國教科文組織（UNESCO）無形文化遺產名錄。

歐盟 捷克 歐洲

延伸閱讀

【記憶抽屜】卓瓊鈺／裁縫店老闆的女兒

新聞中的公民與社會／歐洲擬限制大陸投資 如何反映歐盟經濟治理思維的轉變？

臺文館「此時此地：當代捷克漫畫展」串聯圖像與文學 共創跨國創作新火花

「日本職人工藝用品展」誠品松菸登場！近500件選物、百年工藝一次看

相關新聞

日本首例！請16周產假挨批浪費納稅錢 最年輕女市長：盼成改革起點

日本最年輕女市長、京都府八幡市市長川田翔子日前宣布，將在今年九月中旬預產期前後，請休16周產假待產與休養，此舉創下日本現任地方首長請產假的首例。

菲律賓強震增至41死、數千人流離失所 醫護烈日下搭帳篷接生

菲律賓民答那峨島8日發生規模7.8強震，造成建物倒塌並引發海嘯警報，死亡人數今天增至41人。醫護人員頂著烈日為病人提供治...

熊出沒停課2天…日本宇都宮全城捕熊 身中3發麻醉後才被捕獲

日本栃木縣宇都宮市全市中小學因為熊出沒而連續停課兩天。日本當局經過多天的追捕後，今天下午在民宅用地內捕獲這隻熊；而日前造...

泰國警方清邁豪宅查獲詐騙機房 10名中國大陸公民遭逮

泰國警方昨天在清邁一間豪宅內，破獲一個跨國電信詐騙集團，逮捕10名中國籍嫌犯，並在房子內發現大量用於詐騙的電子設備

生活明明穩定卻還是孤單？心理學家點破「成年人友誼消失」關鍵原因

儘管社群媒體讓人們隨時都能與他人保持聯繫，但許多成年人卻發現，隨著年齡增長，交朋友反而變得越來越困難。據美媒《psychologytoday》報導，從職場、家庭到社交圈的變化，不少人即使擁有穩定工作與伴侶關係，仍時常感到孤獨。

人過50歲反而更快樂？研究揭「幸福U型曲線」：中年最苦 晚年竟超越年輕人

儘管許多人認為青春與活力才是快樂的來源，但越來越多研究卻指出，真正感到幸福的人，往往是年紀較長的族群。據美媒《Psychology Today》報導，幸福感並非隨年齡持續下降，反而在人生中期觸底後逐漸回升，甚至在老年時超越年輕時期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。