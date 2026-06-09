捷克百年蕾絲獲歐盟地理標誌保護 首創工藝品案例

捷克傳統手工藝品「萬貝爾克蕾絲」以精緻繁複的鏤空編織聞名，近日獲歐盟「地理標誌保護」，成為捷克首個取得此項資格的手工藝案例，不僅彰顯這項百年工藝的歷史地位，也為產品來源與品質提供官方保障。

位在捷克東北部赫拉德茨克拉洛韋州（Královéhradecký kraj）的奧爾利茨山區（Orlickéhory）小鎮萬貝爾克（Vamberk），以製造蕾絲聞名，當地人透過線軸交叉、扭轉製作出繁複的「梭編蕾絲」，這種獨特的蕾絲被稱為「萬貝爾克蕾絲」（Vamberecká krajka）。

根據捷克新聞通訊社（ČTK）報導，赫拉德茨克拉洛韋州政府發言人萊赫曼（Dan Lechmann）表示，萬貝爾克蕾絲如今已在歐洲層級正式註冊為受「地理標誌保護」（PGI），是捷克第一個獲得此類保護的手工藝產品。

萊赫曼指出，過去人們較熟悉的是食品與原產地名受到保護，如捷克的霍日采捲餅（Hořickétrubičky）、帕爾杜比采薑餅（Pardubický perník）與捷克啤酒（České pivo）。而歐盟新法規將這類保護擴展至手工藝與相關藝品。

萬貝爾克蕾絲博物館民族學家雷茲洛娃（MartinaRejzlová）表示：「受地理標誌保護，可供所有位於奧爾利茨山區與其周邊、持續傳承當地獨特梭編蕾絲技藝並維護其特殊品質的製造者使用。這項標誌則證明產品的獨特性、品質，與其源自該地區的產地保證。」

赫拉德茨克拉洛韋州副州長史捷潘（Jiří Štěpán）表示，獲得地理標誌保護進一步彰顯萬貝爾克蕾絲在歐洲的重要地位，「萬貝爾克蕾絲不僅是一項與本州緊密相連的傳統工藝，更可說是一種藝術」。

根據市政府代表的說法，這項工藝需要投入大量時間、耐心與高度專業技巧。民眾對梭編蕾絲這項手工技藝的興趣依然存在，但以製作蕾絲作為生計卻日益困難。

萬貝爾克地區被視為全捷克最完整保存蕾絲工藝傳統的地區。當地的蕾絲工藝傳統可追溯至17世紀，從19世紀下半葉起，幾乎家家戶戶都從事蕾絲製作。1889年時成立第一所捷克蕾絲學校，並在1929年促成萬貝爾克蕾絲博物館的創立。

萬貝爾克蕾絲博物館記錄捷克的蕾絲工藝發展，並加強與其他文化機構合作，以及推動捷克蕾絲工藝列入聯合國教科文組織（UNESCO）無形文化遺產名錄。