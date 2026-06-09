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泰國消委會控Meta和LINE等平台縱容詐騙 求償逾2億元

中央社／ 曼谷9日專電
泰國消費者委員會代表10名詐騙受害人，昨天向法院提民事訴訟，控告LINE、Meta、蘋果公司等跨國科技平台業者及多家金融機構未善盡監管責任，使詐騙集團得以透過其平台進行網路詐騙。 歐新社
泰國消費者委員會代表10名詐騙受害人，昨天向法院提民事訴訟，控告LINE、Meta、蘋果公司等跨國科技平台業者及多家金融機構未善盡監管責任，使詐騙集團得以透過其平台進行網路詐騙。 歐新社

泰國消費者委員會代表10名詐騙受害人，昨天向法院提民事訴訟，控告LINEMeta、蘋果公司等跨國科技平台業者及多家金融機構未善盡監管責任，使詐騙集團得以透過其平台進行網路詐騙，求償金額達2.3億泰銖（約新台幣2.2億元）。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，負責該案的泰國消委會法律代表南娜帕頌（Nannapatsorn Techpanyaphipat）受訪時表示，被告分為跨國科技平台如Meta、LINE、蘋果公司（Apple）及金融機構，並強調，這些企業都應為其監管失職負責。

泰國消委會代表10名詐騙受害人向上述公司求償2.3億泰銖（約新台幣2.2億元），據報導，此次法律訴訟是針對母公司，而非其在泰國的分公司，因為分公司僅承擔輔助性職責。

南娜帕頌說：「若非臉書（Facebook）上出現詐騙廣告、LINE提供通訊管道、詐騙應用程式透過蘋果平台上架流通，及各商業銀行成為資金轉移服務，詐騙集團根本無法得逞。」

泰國公共電視台（Thai PBS）引述訴狀指出，詐騙集團鎖定有意學習股票投資，盼能增加額外收入的民眾，透過臉書刊登不實廣告，盜用網紅的姓名與照片，以股票教學課程作為活動吸引民眾上鉤。

隨後，受害人被加入一個逾328人的LINE群組，並在群組內提供真實股票交易活動以建立可信度，營造專業投資社群的假象。

待時機成熟後，詐騙集團會進一步誘導受害人透過App Store或Google Play下載應用程式，引導其向合法券商開戶投資。待取得受害人信任後，詐騙集團開始進行詐騙行動，受害人的投資款項會被轉移到詐騙集團掌控的銀行帳戶內。

泰國近年網路詐騙頻傳，消委會希望透過這項行動保護無辜民眾，這起訴訟能否獲得法院支持，受到外界密切關注。

泰國民事法庭預計8月3日將召集相關當事人舉行會議。

泰國 Meta LINE 詐騙集團 Apple 網路

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