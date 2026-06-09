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熊出沒停課2天…日本宇都宮全城捕熊 身中3發麻醉後才被捕獲

中央社／ 東京9日綜合外電報導
日本栃木縣宇都宮市全市中小學因為熊出沒而連續停課兩天。日本當局經過多天的追捕後，今天下午在民宅用地內捕獲這隻熊。 路透社
日本栃木縣宇都宮市全市中小學因為熊出沒而連續停課兩天。日本當局經過多天的追捕後，今天下午在民宅用地內捕獲這隻熊。 路透社

日本栃木縣宇都宮市全市中小學因為熊出沒而連續停課兩天。日本當局經過多天的追捕後，今天下午在民宅用地內捕獲這隻熊；而日前造成福島縣4人受傷的熊，目前尚未「落網」。

日本放送協會（NHK）報導，宇都宮市市區本月6日上午，相繼有人通報目擊體長約1公尺、疑似為熊的動物。市府與獵友會等單位獲報後展開搜索，接著在今天下午2時前，發現有一頭熊在民宅用地內的草叢逗留。

市府表示，下午2時30分過後，總共發射3發麻醉針，其中幾發似乎有命中熊，後來在下午3時45分左右捕獲這頭熊。現場就位在JR宇都宮站以南約2公里的住宅區。

宇都宮市市區近期傳出有熊現蹤以來，並未傳出有人受傷。

栃木縣地方媒體「下野新聞」報導，由於有熊在市區現蹤，且出沒的地點包含學校附近，宇都宮市教育委員會（類似教育局）繼昨天之後，今天也決定全市共94間市立中小學臨時停課。而且今天也有縣立高中跟進停課。

而福島市本月2日有4人被熊攻擊而受傷，事發經過一週後，熊尚未被發現。附近的中小學持續保持警戒，由家長開車接送孩子上下學。

而造成4人受傷的熊，先前曾在一處事務所停留，不過後來警察於3日目睹黑熊從大門離開，至今尚未被捕獲，但附近相繼傳出目擊熊的通報。

福島市政府表示，距離上述事務所半徑約2公里的範圍，本月4日起到8日相繼有人看到熊或是像熊的動物。其中，本月6日的通報指出，看到熊出現在市內一所小學附近的河川沿岸，而且目擊的時間點均為傍晚6時到上午6時之間的時段。

日本 熊害

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