快訊

傅子純急性白血病驟逝…醫：最常見的健康迷思 是把「疲勞」視為正常

梅雨還沒走 高雄那瑪夏、桃源、甲仙、六龜、茂林5區明停班停課

民進黨明日提名鄭朝方參選新竹縣長 由賴總統披上競選披帶

聽新聞
0:00 / 0:00

菲律賓強震增至41死、數千人流離失所 醫護烈日下搭帳篷接生

中央社／ 菲律賓聖托斯將軍市9日綜合外電報導
菲律賓民答那峨島8日發生規模7.8強震，造成建物倒塌並引發海嘯警報，死亡人數今天增至41人。 歐新社
菲律賓民答那峨島8日發生規模7.8強震，造成建物倒塌並引發海嘯警報，死亡人數今天增至41人。 歐新社

菲律賓民答那峨島8日發生規模7.8強震，造成建物倒塌並引發海嘯警報，死亡人數今天增至41人。醫護人員頂著烈日為病人提供治療，並協助一名年輕母親分娩。

官方和地方災害機構表示，這場地震造成數以千計人流離失所、450多人受傷，據信目前仍有4人下落不明。

在受創最嚴重的沙蘭加尼省（Sarangani），部分地區只能透過直升機抵達，頻繁餘震使搜救作業進展緩慢；道路毀損和橋梁坍塌，導致部分社區至少一週內仍將與世隔絕。

當局表示，在主震發生約2小時後，當地接連出現多次強烈餘震，之後又發生數以百計小規模地震。

在聖托斯將軍市（General Santos）郊區一家醫院，由於建物受損，醫護人員只能在烈日下搭設帳篷，為患者提供治療。法新社記者目擊，一名產婦在臨時搭建的遮蔽處後方順利產下一名嬰兒。

在沙蘭加尼省的格蘭鎮（Glan），至少有13人遭山崩土石掩埋於住家之中。另一家醫院表示，由於建築結構安全堪憂，超過60名患者被安置於醫院外的病床上。

在聖托斯將軍市一間倒塌的雜貨店外，搜救人員試圖尋找兩名地震發生時仍在店內的員工。

在場的法新社記者看見搜救犬與搜救隊員在混凝土與扭曲鋼筋堆中搜索倖存者，然而一名救難人員坦言，當前目標已逐漸從救援轉向尋找罹難者遺體，但菲律賓官員稍後表示，尚未正式宣布停止搜救。

此外，海岸防衛隊也持續在附近海域尋找兩名失蹤泳客。

經法新社核實的社群媒體影片顯示，聖托斯將軍市一座內有連鎖速食店快樂蜂（Jollibee）的購物中心在強震中瞬間崩塌，另一棟無人校舍也嚴重損毀。

另一段影片則顯示，地震發生當下，多名學童在老師懷中驚恐尖叫，劇烈搖晃使人難以站穩。

地震發生後，菲律賓南部沿海地區和鄰國印尼有數以千計居民接獲撤離命令，多國及區域海嘯警報中心也發布海嘯警報。不過截至今天中午，海嘯威脅已經解除，相關警報均已取消。

日本太平洋沿岸一度發布海嘯注意報，但實際觀測到的海浪高度僅約20公分。

去年10月，民答那峨島（Mindanao）東部曾接連發生規模7.4及6.7地震，造成至少8人死亡。

菲律賓 強震

延伸閱讀

菲律賓南部7.8強震增至16死逾200傷 沿岸測得1公尺高海嘯

菲律賓7.8強震 至少32死200傷 當局緊急疏散5萬人

菲律賓南部強震…傳有校舍倒塌師生受困 死亡人數攀升至15人

菲律賓南部7.8強震至少3死 引發海嘯警報餘震仍強

相關新聞

日本首例！請16周產假挨批浪費納稅錢 最年輕女市長：盼成改革起點

日本最年輕女市長、京都府八幡市市長川田翔子日前宣布，將在今年九月中旬預產期前後，請休16周產假待產與休養，此舉創下日本現任地方首長請產假的首例。

菲律賓強震增至41死、數千人流離失所 醫護烈日下搭帳篷接生

菲律賓民答那峨島8日發生規模7.8強震，造成建物倒塌並引發海嘯警報，死亡人數今天增至41人。醫護人員頂著烈日為病人提供治...

熊出沒停課2天…日本宇都宮全城捕熊 身中3發麻醉後才被捕獲

日本栃木縣宇都宮市全市中小學因為熊出沒而連續停課兩天。日本當局經過多天的追捕後，今天下午在民宅用地內捕獲這隻熊；而日前造...

泰國警方清邁豪宅查獲詐騙機房 10名中國大陸公民遭逮

泰國警方昨天在清邁一間豪宅內，破獲一個跨國電信詐騙集團，逮捕10名中國籍嫌犯，並在房子內發現大量用於詐騙的電子設備

生活明明穩定卻還是孤單？心理學家點破「成年人友誼消失」關鍵原因

儘管社群媒體讓人們隨時都能與他人保持聯繫，但許多成年人卻發現，隨著年齡增長，交朋友反而變得越來越困難。據美媒《psychologytoday》報導，從職場、家庭到社交圈的變化，不少人即使擁有穩定工作與伴侶關係，仍時常感到孤獨。

人過50歲反而更快樂？研究揭「幸福U型曲線」：中年最苦 晚年竟超越年輕人

儘管許多人認為青春與活力才是快樂的來源，但越來越多研究卻指出，真正感到幸福的人，往往是年紀較長的族群。據美媒《Psychology Today》報導，幸福感並非隨年齡持續下降，反而在人生中期觸底後逐漸回升，甚至在老年時超越年輕時期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。