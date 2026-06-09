菲律賓強震增至41死、數千人流離失所 醫護烈日下搭帳篷接生

菲律賓民答那峨島8日發生規模7.8強震，造成建物倒塌並引發海嘯警報，死亡人數今天增至41人。醫護人員頂著烈日為病人提供治療，並協助一名年輕母親分娩。

官方和地方災害機構表示，這場地震造成數以千計人流離失所、450多人受傷，據信目前仍有4人下落不明。

在受創最嚴重的沙蘭加尼省（Sarangani），部分地區只能透過直升機抵達，頻繁餘震使搜救作業進展緩慢；道路毀損和橋梁坍塌，導致部分社區至少一週內仍將與世隔絕。

當局表示，在主震發生約2小時後，當地接連出現多次強烈餘震，之後又發生數以百計小規模地震。

在聖托斯將軍市（General Santos）郊區一家醫院，由於建物受損，醫護人員只能在烈日下搭設帳篷，為患者提供治療。法新社記者目擊，一名產婦在臨時搭建的遮蔽處後方順利產下一名嬰兒。

在沙蘭加尼省的格蘭鎮（Glan），至少有13人遭山崩土石掩埋於住家之中。另一家醫院表示，由於建築結構安全堪憂，超過60名患者被安置於醫院外的病床上。

在聖托斯將軍市一間倒塌的雜貨店外，搜救人員試圖尋找兩名地震發生時仍在店內的員工。

在場的法新社記者看見搜救犬與搜救隊員在混凝土與扭曲鋼筋堆中搜索倖存者，然而一名救難人員坦言，當前目標已逐漸從救援轉向尋找罹難者遺體，但菲律賓官員稍後表示，尚未正式宣布停止搜救。

此外，海岸防衛隊也持續在附近海域尋找兩名失蹤泳客。

經法新社核實的社群媒體影片顯示，聖托斯將軍市一座內有連鎖速食店快樂蜂（Jollibee）的購物中心在強震中瞬間崩塌，另一棟無人校舍也嚴重損毀。

另一段影片則顯示，地震發生當下，多名學童在老師懷中驚恐尖叫，劇烈搖晃使人難以站穩。

地震發生後，菲律賓南部沿海地區和鄰國印尼有數以千計居民接獲撤離命令，多國及區域海嘯警報中心也發布海嘯警報。不過截至今天中午，海嘯威脅已經解除，相關警報均已取消。

日本太平洋沿岸一度發布海嘯注意報，但實際觀測到的海浪高度僅約20公分。

去年10月，民答那峨島（Mindanao）東部曾接連發生規模7.4及6.7地震，造成至少8人死亡。