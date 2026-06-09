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生活明明穩定卻還是孤單？心理學家點破「成年人友誼消失」關鍵原因

聯合新聞網／ 綜合報導
專家指出，進入30歲後，工作、婚姻、育兒及照顧父母等責任逐漸增加，能自由社交的時間自然會減少。示意圖／Ingimage
專家指出，進入30歲後，工作、婚姻、育兒及照顧父母等責任逐漸增加，能自由社交的時間自然會減少。示意圖／Ingimage

儘管社群媒體讓人們隨時都能與他人保持聯繫，但許多成年人卻發現，隨著年齡增長，交朋友反而變得越來越困難。據美媒《psychologytoday》報導，從職場、家庭到社交圈的變化，不少人即使擁有穩定工作與伴侶關係，仍時常感到孤獨。

臨床心理學家羅倫．索耶羅（Loren Soeiro）指出，許多30多歲的成年人都曾有類似經驗，看著其他家長在校門口熟絡聊天、同事聚會時相談甚歡，或是在社群平台上看到朋友聚餐照片卻沒有自己，內心不禁產生被排除在外的感受。

美國克拉克大學心理學教授傑佛瑞．詹森．阿奈特（Jeffrey Jensen Arnett）表示，隨著年齡增長，交朋友本來就會變得更困難。他指出，18至29歲的「新興成年期」通常是人生中友誼最活躍的階段，無論是大學生活、新工作還是搬到新城市，都能創造大量認識新朋友的機會。然而，進入30歲後，工作、婚姻、育兒及照顧父母等責任逐漸增加，能夠自由社交的時間與精力也隨之減少。

索耶羅進一步說明，友誼與家庭關係不同，屬於自願維繫的連結，因此更容易受到人生轉變影響。許多人下班後早已筋疲力盡，即使想與朋友見面，也往往提不起勁，而當雙方都忙碌疲憊時，便更容易陷入「誰都沒有主動聯絡」的狀態。

另一方面，社群媒體也可能加劇孤獨感，研究者克莉絲汀娜．勒曼（Kristina Lerman）認為，在社群平台上，人們容易誤以為別人的朋友圈更大、關係更親密，進而產生「錯失恐懼症」（FOMO），放大自己的失落與孤立感。

不過，索耶羅強調，友誼並非無法重建，他建議主動向朋友表達想維繫關係的想法，不要總是等待他人開口；同時，也可以從同事、鄰居或日常生活中的熟面孔開始建立互動。研究顯示，這類被稱為「弱連結」的人際關係，同樣有助於提升幸福感與歸屬感。正如社會心理學家羅伯特．札榮克（Robert Zajonc）提出的「單純曝光效應」，持續而頻繁的接觸，往往就是陌生人發展成朋友的起點。

友誼 年齡 社群 心理學

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