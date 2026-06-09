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人過50歲反而更快樂？研究揭「幸福U型曲線」：中年最苦 晚年竟超越年輕人

聯合新聞網／ 綜合報導
研究指出，20至34歲族群的幸福感相對較高，但進入中年後會明顯下降，約從51歲開始再度回升，並一路延續至80多歲。示意圖／Ingimage
研究指出，20至34歲族群的幸福感相對較高，但進入中年後會明顯下降，約從51歲開始再度回升，並一路延續至80多歲。示意圖／Ingimage

儘管許多人認為青春與活力才是快樂的來源，但越來越多研究卻指出，真正感到幸福的人，往往是年紀較長的族群。據美媒《Psychology Today》報導幸福感並非隨年齡持續下降，反而在人生中期觸底後逐漸回升，甚至在老年時超越年輕時期。

作家兼心理學專欄作者Meg Selig引用多項涵蓋149個國家的調查表示，年長者普遍比年輕人擁有更高的幸福感，顛覆了許多人對老化的刻板印象。她據《The Happiness Curve: Why Life Gets Better After 50》一書整理的數據指出，20至34歲族群的幸福感相對較高，但進入中年後會明顯下降，約從51歲開始再度回升，一路延續至80多歲，甚至超越年輕族群的水平。從圖表來看，幸福感曲線呈現U字型，像是一個有些歪斜的微笑。

另一項發表於2022年的德國研究，則找來1597名、年齡介於10歲至99歲的受試者，並將幸福分為兩種類型，第一種是「當下幸福感」，指愉悅、快樂情緒與人生高光時刻；第二種是「生活滿意度」，也就是對人生整體意義與價值的評價。

結果顯示，真正隨年齡增長而提升的並非當下快樂，而是生活滿意度，年長者較不依賴瞬間的愉悅感來判斷自己是否幸福，反而更重視人生是否具有意義與方向。研究也發現，擁有伴侶、孫子女及宗教信仰的人，不論年齡高低，生活滿意度都較高；財務壓力則會降低幸福感，其中以50至69歲族群受到的影響最明顯。

值得注意的是，即使健康狀況不佳，年長者的生活滿意度受到的衝擊也相對較小。研究推測，隨著年紀增長，人們更容易接受疾病與衰老是人生的一部分，因此能以更成熟的角度面對挫折與不完美。

研究者認為，比起追求每一刻都快樂，老年幸福感提升的關鍵原因之一，是年長者更能從長遠角度看待人生，並在生活起伏中找到可持續的滿足感。

幸福感 年齡

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