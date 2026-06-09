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11公尺巨浪襲紐西蘭首都 數百人撤離航班取消
紐西蘭首都威靈頓（Wellington）今天遭受暴風雨襲擊，沿海地區掀起高達11公尺的巨浪，當局已緊急撤離數以百計住在海濱地區的居民。
威靈頓市長李特（Andrew Little）在巨浪來臨前夕，宣布奧維羅灣（Owhiro Bay）、島灣（Island Bay）、霍頓灣（Houghton Bay）和布雷克灣（Breaker Bay）的海濱居民進入緊急狀態。
李特透過聲明表示：「各位必須遠離南部海岸線。」他警告說，緊急救援人員不會來幫助任何留下來的人。
撤離令於今天上午生效，警方已介入，以確保民眾移往地勢較高的地方。
警方在周邊道路設置封鎖線，以防止民眾前往海岸。
市議會表示，2021年曾發生過類似事件，當時布雷克灣的許多房屋受到影響，而那場風暴期間的浪高約為6.5公尺。
紐西蘭氣象局（MetService）表示，今天進入威靈頓港的巨浪測得高度為11公尺。
一名法新社記者看到，島灣的陣風強勁，兩名女性在海浪沖上道路時被當場吹倒。
威靈頓機場（Wellington Airport）的部分航班被取消，機場測得的陣風高達每小時128公里。
路透社報導，機場發言人透過電子郵件表示，一架輕型飛機在威靈頓機場遭到強風短暫吹翻，陣風導致飛機傾斜，機翼和機輪著地。
這名發言人表示：「沒有人受傷，飛機很快就被扶正。」
「紐西蘭先驅報」（New Zealand Herald）報導指出，飛機傾斜時剛降落，乘客已經下機。
威靈頓機場約有8個航班被取消。據紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand）報導，紐西蘭航空（AirNew Zealand）已通知乘客，預報的強風可能會擾亂部分從威靈頓起飛的航班，並提供重新訂票的選項。
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