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20年前懷孕輟學…日37歲單親媽重拾書本 當女兒高中同學一起畢業

聯合新聞網／ 綜合報導
現年37歲的單親媽媽對馬惠子，進入女兒就讀的高中重拾書本，與女兒一起畢業。 示意圖／Pakutaso
現年37歲的單親媽媽對馬惠子，進入女兒就讀的高中重拾書本，與女兒一起畢業。 示意圖／Pakutaso

日本高中生新聞」報導，青森縣日前出現一段「母女同校畢業」的故事。現年37歲的單親媽媽對馬惠子，20年前在高三畢業前4個月，因意外懷孕而被迫休學。此後，她一邊上班、一邊養育女兒蓮華長大。

雖然高中中輟的學歷不影響工作，但無法報考專業資格檢定的遺憾，讓她始終有自卑感。轉機出現在女兒進入青森縣立北斗高中進修部就讀後，看著曾深受拒學所苦的女兒每天快樂分享校園生活，讓惠子萌生重拾書本的念頭。在家人與女兒的全力支持下，她進入該校函授班三年級，與女兒成為同屆同學。

入學後，惠子平日維持全職工作，每週日再前往學校上課。為了拓展人際關係，她自願擔任羽球社團社長。起初隊員只當她是「大嬸」，最後也與這群年輕隊員成為好友。在課業方面，由於記憶力不如以往，她常面臨苦戰。為了完成報告，她常清晨4點起床，甚至將課本帶到公司利用休息時間苦讀，遇到不懂的數學題還會向女兒請教。而女兒蓮華則成為最強後盾，貼心地分擔家務、準備餐點，支持媽媽念書。

今年春天，這對母女順利畢業。當被問到重新體驗的高中生活何時最快樂時，惠子毫不猶豫地表示「每一天都很快樂」。蓮華在畢業典禮上以畢業生代表身分上台致辭，真情流露地對台下的媽媽說：「直到今天，我都只是個一味接受照顧的女兒。但從這一刻起，我希望我們能成為互相扶持的母女，一起並肩走下去。媽媽，謝謝妳至今為止的付出，祝妳畢業快樂。」

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