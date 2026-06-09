日本首例！請16周產假挨批浪費納稅錢 最年輕女市長：盼成改革起點

日本最年輕女市長、京都府八幡市市長川田翔子日前宣布，將在今年9月中旬預產期前後，請16周產假待產與休養，此舉創下日本現任地方首長請產假的首例。

不過，這項決定在以男性為主的日本政界掀起兩極化聲浪。反對派網友在社群上大肆抨擊，質疑民選官員擅離職守極不負責，甚至怒批是浪費納稅人的錢。不過支持派則認為，面對國家連續十年出生率創新低的少子化危機，此舉能為職場父母打氣。川田市長則欣慰表示，實際接觸的市民與市府員工大多表示理解和鼓勵。

現行日本法律雖保障一般公務員的產假，卻未涵蓋民選首長，使此議題成了制度灰色地帶。35歲的川田市長向美媒「CNN」坦言，日本的行政與政治制度在性別平權上改變得太慢，往往逼得女性在「追求事業」與「生兒育女」之間只能痛苦二選一。她期盼透過自己能成為推動日本制度改革的起點，讓不論是基層勞工或高階主管，都能理解女性在面臨人生重要階段時，不需犧牲職涯也能在家庭間取得平衡。

對接下來的市政運作與未來規劃，川田市長強調這16周的產假期間，職務將交由副市長暫代，但她仍會在行有餘力時透過遠距連線掌握大局、查收公務郵件。她計畫在產假結束後，改以彈性工時或遠距辦公等方式，方便照顧新生兒。