快訊

賽後分析／馬刺贏下G3生死戰減壓 過程險象環生對「神仙尼克」仍難樂觀

半導體風雲／專訪默克電子科技新CEO 解讀台灣戰略地位

媽媽沒騙人！外婆煮「蟑螂湯」治病 網紅嬤教料理方法：很香

聽新聞
0:00 / 0:00

日本首例！請16周產假挨批浪費納稅錢 最年輕女市長：盼成改革起點

聯合新聞網／ 綜合報導
本最年輕女市長川田翔子宣布將在9月中旬預產期前後，請16周產假待產與休養。圖擷自八幡市官網
本最年輕女市長川田翔子宣布將在9月中旬預產期前後，請16周產假待產與休養。圖擷自八幡市官網

日本最年輕女市長、京都府八幡市市長川田翔子日前宣布，將在今年9月中旬預產期前後，請16周產假待產與休養，此舉創下日本現任地方首長請產假的首例。

不過，這項決定在以男性為主的日本政界掀起兩極化聲浪。反對派網友在社群上大肆抨擊，質疑民選官員擅離職守極不負責，甚至怒批是浪費納稅人的錢。不過支持派則認為，面對國家連續十年出生率創新低的少子化危機，此舉能為職場父母打氣。川田市長則欣慰表示，實際接觸的市民與市府員工大多表示理解和鼓勵。

現行日本法律雖保障一般公務員的產假，卻未涵蓋民選首長，使此議題成了制度灰色地帶。35歲的川田市長向美媒「CNN」坦言，日本的行政與政治制度在性別平權上改變得太慢，往往逼得女性在「追求事業」與「生兒育女」之間只能痛苦二選一。她期盼透過自己能成為推動日本制度改革的起點，讓不論是基層勞工或高階主管，都能理解女性在面臨人生重要階段時，不需犧牲職涯也能在家庭間取得平衡。

對接下來的市政運作與未來規劃，川田市長強調這16周的產假期間，職務將交由副市長暫代，但她仍會在行有餘力時透過遠距連線掌握大局、查收公務郵件。她計畫在產假結束後，改以彈性工時或遠距辦公等方式，方便照顧新生兒。

職場女性 公務員 育兒 日本

延伸閱讀

家長救星！打電動治療過動症 日藥廠推遊戲APP注意力提高3倍

飯後就要立刻刷牙？日醫教清潔口腔3技巧 封1食材防蛀神隊友

講話飄出便便味…口臭自己不知道？日專家證實：大腦習慣了

沒能力才會下班傳公事！日職場爭「離線權」 通訊軟體開發預傳功能

相關新聞

日本首例！請16周產假挨批浪費納稅錢 最年輕女市長：盼成改革起點

日本最年輕女市長、京都府八幡市市長川田翔子日前宣布，將在今年九月中旬預產期前後，請休16周產假待產與休養，此舉創下日本現任地方首長請產假的首例。

聖保羅同志驕傲遊行30週年 街頭召喚展現多元包容

巴西聖保羅7日舉行第30屆同志大遊行（Parada do OrgulhoLGBT+），包利斯塔大道（Av Paulist...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。