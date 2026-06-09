快訊

馬太鞍溪失蹤工地主任獲救了 受困巨石「撐過一夜」奇蹟生還

氣象署最新風雨預測 8縣市山區雨量達到停班停課標準

黃仁勳婉拒出席國會聽證 華倫開轟：赴川普晚宴、見習近平都有空？

聽新聞
0:00 / 0:00

聖保羅同志驕傲遊行30週年 街頭召喚展現多元包容

中央社／ 聖保羅8日專電

巴西聖保羅7日舉行第30屆同志大遊行（Parada do OrgulhoLGBT+），包利斯塔大道（Av Paulista）再度化身彩虹大道。今年以「30年同志遊行：街頭召喚，選票確認」為主題，凸顯記憶、權利與政治參與的重要性。

遊行現場14輛花車載著巴西知名歌手登場，群眾隨音樂舞動，展現多元文化。許多家庭攜子女同行，象徵這是屬於所有人的公共空間。來自世界各地的遊行者紛紛表示，參加目的是要證明「這裡談的是愛、驕傲與未來」。

國會議員邦芬（Sâmia Bomfim）指出，巴西社會仍有保守勢力，但「30年來的存在與抵抗證明人民能在逆境中爭取權利」。全國LGBTI+聯盟主席芮斯（ToniReis）則呼籲選民，「以驕傲投票，選出捍衛人權與教育的代表」。

聖保羅同志大遊行中知名的「愛滋新聞通訊社」（Agência Aids）「愛心包廂」（Camarote Solidário）今年邁入第23屆，在發起人塔德里（Roseli Tardelli）帶領下，持續推動防治與公益，設置互動資訊站提供檢測等服務，並募集糧食援助弱勢家庭。

受邀參加包廂活動的巴西台灣僑社「愛心溫暖頌」發起人暨慈善機構「愛之贈予」（Amor Se Doa）創辦人支黃秀莉接受中央社訪問指出，愛應該接納差異、尊重與包容，讓所有人平等和諧共處；即使難以理解，愛與尊重才是最重要，每一種愛都應被善待，不應遭受歧視。她強調，世界應該接納所有，就像聖保羅以包容著稱，才能舉辦全球最大規模的同志驕傲遊行。

「愛之贈予」巴西形象大使寶莉娜（Elza Paulina）表示，分裂只會削弱力量，唯有團結才能推動公民社會。她呼籲社群應攜手合作，才能在公共空間中爭取平等與尊重。

同志遊行自1997年首度登場以來，已成為聖保羅年度盛事與國際象徵。30年後，這場活動不僅是慶典，更是對抗歧視、爭取平等的持續行動。彩虹大道上的群眾以行動宣示：記憶不會被抹去，權利必須守護，政治參與是未來的關鍵。

延伸閱讀

立陶宛同志驕傲大遊行 2萬民眾參與訴求家庭平等

教宗訪馬德里主持聖體彌撒 凝聚百萬信眾見證歷史

大溫哥華台灣同鄉會慶一甲子 陳慧中推廣台音樂有成

教宗訪西班牙 呼籲全球領袖停止分化人民

相關新聞

美伊談判現況！ 伊朗曝「極度互疑」 川普：協議倒數中

以色列與伊朗連兩日互射飛彈，美國總統川普8日要求兩國收手後，以伊各自宣布暫緩攻勢，但也並未把話說死。紐約時報引述美官員透露，川普8日上午通話以總理內唐亞胡時稱，美伊談判可望在數日內取得突破，為長期核協議鋪路。伊朗方面稱，伊美正在「極度互疑」的氣氛下，透過調解方巴基斯坦交換意見，目標達成最終協議。

比傳統空調省電50%！ 140年降溫老技術翻紅

為因應高溫氣候與能源安全的挑戰，新加坡正積極推廣一項有140多年歷史的區域冷卻系統（District Cooling）技術。由於採集中式冷卻設計，具備規模經濟優勢，相較於傳統空調系統可節省30%至50%用電量。

聖保羅同志驕傲遊行30週年 街頭召喚展現多元包容

巴西聖保羅7日舉行第30屆同志大遊行（Parada do OrgulhoLGBT+），包利斯塔大道（Av Paulist...

蘋果WWDC重點一次看：全新Siri AI來了！新一代AI平台功能升級大盤點

蘋果公司8日舉行全球開發者大會（WWDC），正式發表備受期待的Siri大改版，推出全新的AI驅動個人助理，同時也宣布強化兒童安全功能，以及涵蓋整個蘋果生態系統的軟體更新。蘋果希望藉此追趕科技同業在AI領域上的發展，但投資人對此反應平平，在發表會後，蘋果股價收跌近2%。

要打你自己打！以媒曝川普強力施壓 內唐亞胡喊停大規模攻伊行動

美國總統川普呼籲伊朗與以色列立即「停止開火」後，雙方8日表示已停止相互攻擊。以色列時報引述以色列第12頻道報導指出，以色列總理內唐亞胡原已批准對伊朗發動大規模攻擊，但在接獲川普來電後，最終決定取消行動。川普則透露，他曾警告內唐亞胡，若以色列進一步升高戰事，恐將發現自己陷入孤軍奮戰。

美晶片股收復部分失地 市場關注SpaceX上市吸金力

美國股市晶片股上週收盤暴跌，今天交易收復部分失地，美光、美滿與英特爾等科技業者股價大幅反彈。華爾街眾所矚目的SpaceX...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。