滷肉飯珍奶征服挪威居民 當地政府挺台灣美食祭活動

台灣味飄進挪威小城阿斯基姆（Askim）市中心廣場，粽子、滷肉飯、珍珠奶茶通通都有，端午前夕，台灣文化在北歐吸引當地居民和遠從奧斯陸專程趕來湊熱鬧的民眾，駐瑞典代表葉非比也來站台，還引來當地媒體大篇幅報導。

挪威台灣人聯誼會昨天舉辦第二屆台灣美食文化祭，活動設於阿斯基姆市中心廣場。廣場緊鄰火車站，旁邊有購物中心和水上樂園，人流條件得天獨厚。美食攤位有雞蛋糕、蛋塔、經典烤香腸。文化體驗則有台灣茶藝、書法、香包製作、中國結及扯鈴，有吃有玩笑聲不斷。

茶藝體驗由奧斯陸大學（University of Oslo）中文講師林界廷主持，其學生志工從旁協助，全場座無虛席，挪威民眾穿越台灣茶史，一杯接一杯品了下去。位子上有一位地方議員，是林界廷的前學生，當年在奧斯陸大學修習中文，這次也回到茶席前，和鄉親們一同品茗。

台灣駐瑞典代表葉非比及秘書張維勳也從斯德哥爾摩（Stockholm）前來出席，挪威媒體「斯馬鏡報」（Smaalenenes Avis）到場採訪，大篇幅刊出報導和現場照片，葉非比接受該報採訪時說，「我希望讓更多人有機會體驗我們的傳統。目前在挪威約有900多名台灣人，希望挪威朋友會想融入並了解我們的文化，一個結合傳統與現代歷史的美麗文化」。

阿斯基姆並非偶然的地點選擇，旅居當地的台僑顏君庭在此開設珍珠奶茶店July Tea，主打珍珠奶茶和鹹酥雞等台式美食，因此結識市府人員。聯誼會會長王瑞珠（Angela）在接受中央社記者訪問時指出，「阿斯基姆市政府積極推動移民文化融合，主動提供廣場場地、水電及桌椅等全套設備，去年第一屆便在此試辦，口碑一出，今年是市政府主動聯繫希望再辦」。

活動當天，廣場上大大小小的台灣國旗隨處可見；王瑞珠說以往可能有些顧慮，但市政府相當夠意思，「在這裡完全不是問題」，那就滿場掛好掛滿。

挪威媒體報導，專程從奧斯陸趕來的挪威民眾約爾根（Jørgen）直說，首都竟然沒有這種節慶，這是他跑來阿斯基姆的原因。台挪混血的瑟瑞斯（Therese）抱著孩子表示，平常在家不太做台灣菜，能買到小時候媽媽做的家鄉味，真的覺得很棒、很感動。

帶著狗狗出門的溫奇（Wenche）說超愛台灣美食，一邊等兒子媳婦走過來，一邊準備品嚐剛買的好料；萊斯布里根（Lersbryggen）身旁的狗狗麥克斯（Max）則一直盯著旁邊的烤香腸攤位，再怎麼餵狗零食都不屑一顧。

聯誼會成立30多年，王瑞珠於2016年接任會長後改名為台灣人聯誼會，因為無分老僑、新僑，大家無分彼此都愛台灣；這一屆，她的兒子也來當志工。王瑞珠說雖然任職科技公司很忙，但孩子都大了，正是可以好好利用時間為鄉親多做點事的時候，希望明年或後年將活動移師奧斯陸，加入日本、韓國等各國定期舉辦的文化活動行列。