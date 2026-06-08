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日本10縣海嘯注意報全解除 宮崎港測得30公分高海嘯

中央社／ 東京8日綜合外電報導

菲律賓附近今天上午發生強震後，日本針對靠太平洋一側的大範圍地區發布海嘯注意報，並在下午4時50分解除所有海嘯注意報。氣象廳呼籲，之後仍須留意海水潮位可能持續變化。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳今天稍早發布的海嘯注意報，範圍擴及沖繩縣到茨城縣，共10個縣。

海嘯也陸續抵達日本靠太平洋一側的大範圍地區，以及日本南部沖繩與奄美地區，其中宮崎港今天曾觀測到30公分高海嘯；小笠原群島的父島地區、和歌山縣串本町、鹿兒島縣的種子島熊野地區則測得20公分海嘯。

氣象廳預測之後應該不會出現更大的海嘯，因此在發布海嘯注意報過後的8小時左右，於下午4時50分（台北時間下午3時50分）解除全部的海嘯注意報。

日本氣象廳的海嘯警報分為3級，「海嘯注意報」為海嘯高度低於1公尺；「海嘯警報」為海嘯高度介於1公尺到3公尺間；海嘯高度3公尺以上就會發布「大海嘯警報」。

氣象廳表示，沖繩縣到茨城縣的沿海地區未來一天左右，海水潮位仍可能繼續變化，呼籲民眾在海水浴與海釣期間，仍要注意安全。

海嘯 日本 沖繩

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