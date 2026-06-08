大溫哥華急難救助協會成立 救難防詐保護安全

加拿大大溫哥華僑界今天成立急難救助協會，僑委會委員長徐佳青親自出席成立大會，加拿大政要和警察局代表皆出席活動，感謝台灣僑界解民倒懸，為加拿大社會提供重要幫助。

徐佳青說，今年是僑委會「急難救助協會」邁入第10個年頭，自從2017年3月在波士頓成立海外第1個急難救助協會後，全球許多城市相繼成立據點，很開心在大溫哥華台灣僑界聯合會的串連下，溫哥華成為全球第120個急難救助協會。

她說：「每個人都可能在人生地不熟的環境中遇到意外，急難救助協會可以與當地政府和民間的資源相連結，為身處於危難中的人提供即刻幫助。」

加拿大眾議員張瑋麟（Wade Chang）非常高興台灣人社區創建這麼好的平台，「台灣的高科技和公共衛生成就都是世界翹楚，因應大型災難的經驗也非常豐富，未來這個組織可望進一步加強加台之間的急難救助資源」。

卑詩省緊急事務管理及氣候應對廳長葛凱莉（KellyGreene）舉例說，地震、水災和山火一直是卑詩省面對的主要天災，省政府不斷呼籲民眾提高警覺，也提供資源幫助受難者，但不見得能觸及到所有省民，未來透過大溫哥華急難救助協會，相信能幫助到有需要的民眾。

溫哥華市警察局2位警官Canon Wong和Young Chiu到場，分享許多關於保障個人安全與提防詐騙等資訊。

溫哥華是2026世足賽主辦城市之一，國際旅客大批湧入，難免有宵小欲趁機作亂。警官也透過機會提醒幾個保護自身安全的秘訣，例如「到陌生環境，要留意逃生路線；不要只低頭看手機，忘了留意周遭動態；生活動線不要一成不變，以免有心人士輕易掌握行蹤」等。

去年溫哥華菲律賓慶典活動時，發生汽車撞人慘劇，導致一名持打工度假簽證來溫哥華的台灣女子王丰重傷昏迷，幸得同學、鄰居和大溫哥華台灣同鄉會即時援助，脫離生命危險期，正逐步邁向康復之路。

慈濟加拿大基金會長期在當地救災中扮演重要民間後盾角色，補足政府在災難初期的資源缺口，讓受災者獲得實際身心幫助。

大溫哥華台灣僑界聯合會主席劉永強、謝明珠和蔡安惠都表示，這些台灣僑社的寶貴經驗和資源將共同分享，在「急難救助協會」的平台下做更好整理利用，萬一有天災人禍發生時，就能快速啟動，解燃眉之急，展現台灣社區強大韌性。