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日本熊害未歇…商店街驚見黑熊狂奔 宇都宮全市94間中小學停課
由於相繼有人目擊熊在日本栃木縣宇都宮市市區出沒，宇都宮市教育委員會今天已經決定全市94間市立中小學臨時停課。市府也已成立危險鳥獸對策本部，與警方及獵友會共同警戒。
共同社報導，宇都宮市教育委員會（類似教育局）表示，「有熊在市內大範圍地區移動，優先考量學童的安全」。
宇都宮市政府與警方表示，有居民本月6日上午6時30分左右報警稱，在長岡町的山區看到體長約60公分、疑似是熊的動物。當天傍晚開始，也陸續傳出有熊在市區出沒的消息。到了今晨4時30分左右，確認熊在JR宇都宮站西南邊約3公里處現蹤。
宇都宮商店街「獵戶座街」監視器拍攝到的畫面顯示，昨天上午2時20分左右，有熊在奔跑且橫越馬路。
商店街的公會事務局長（類似秘書長）松田法子指出，「第一次發生這種事情，感到相當驚訝。而且是在人、車很多的地方。若相繼有熊出沒的話，正在考慮相關對策」。
栃木電視台（GYT）報導，熊出沒的其中幾個地方，距離學校不遠。
而宇都宮市政府表示，目前尚未傳出有人因為熊的影響而受傷，警方等人員今天也派員巡邏，呼籲民眾注意安全。
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