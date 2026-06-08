快訊

台股血洗千點只是開始？專家亮出「黃金切割率」這個點位才是真魔王

生前曾捲多起官司...精神科名醫李光輝逝世 4家屬聲請拋棄繼承獲准

聽新聞
0:00 / 0:00

京都運將不忍了！外國客拖大行李搭公車遭勸退 居民感謝：終於落實

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日本網友目睹京都市巴士司機當場勸阻外國旅客將巨大行李箱帶上車，才知道原來宣導不是說說而已。 路透資料照
一名日本網友目睹京都市巴士司機當場勸阻外國旅客將巨大行李箱帶上車，才知道原來宣導不是說說而已。 路透資料照

別把大型行李箱帶上京都巴士！作家魚漿夫婦近日在臉書分享一則日本網友的貼文，提到京都市巴士司機當場勸阻一名外國旅客將巨大行李箱帶上車，甚至直接請對方改搭其他交通工具。

魚漿夫婦引述貼文內容指出，當時一名外國旅客準備將大型行李箱帶上已十分擁擠的京都市巴士，司機當場以英文表示「Please don't bring large luggage！」並請對方下車。發文者坦言，自己原本以為車站內張貼的「禁止大型行李上車」告示只是表面上的宣導而已，因為平時仍經常看見旅客無視規定，直接推著大型行李箱搭車。

不過這次司機親自出面處理，讓身為當地居民的發文者十分感謝。他也補充道，這並非完全禁止攜帶大型行李，而是希望在尖峰時段、車廂擁擠的情況下盡量避免。

最後發文者還分享自己的小插曲，表示因為不想擠在滿員車廂內，特地等了15分鐘搭下一班車，結果一坐下就睡著，醒來時已經多坐過三站，只能無奈走路折返。

事實上，京都市巴士禁止攜帶大型行李並非新規定。早在疫情解封後，就有日本網友在社群平台X分享，京都市公車外已張貼中、英、日三語告示牌，提醒旅客不要攜帶大型行李上車。由於京都市巴士內並未設置大型行李放置空間，過大的行李箱或背包容易影響乘客上下車動線，也可能壓縮其他乘客的搭乘空間，因此京都市才會持續加強宣導。

根據先前公開資訊，京都市鼓勵攜帶大型行李的旅客改搭地下鐵或計程車，或善用飯店與機場間的行李配送服務。網友們也曾建議，可選擇離車站較近的住宿地點，或透過「空手觀光」服務將行李直接寄送至飯店或機場，以減少對公共運輸的影響。

巴士 行李 京都 英文 觀光客 公車

延伸閱讀

日本「神秘感冒」其實是它 醫揭真相：台灣早就有

大阪勝尾寺達摩太靈？苦主做惡夢「被追」 內行人曝：放錯位置

台股要崩了？他煩惱是否該把0050全賣掉 網友吐槽：請你快賣

媽媽騎機車到一半尖叫「有蛇！」 超商店員冷靜救援被讚爆

相關新聞

心碎過度而亡！《茉莉人生》作者驟逝全球錯愕

「不要忘記妳從哪裡來...」為伊朗女性發聲的《茉莉人生》作者瑪贊．莎塔琵逝世

京都運將不忍了！外國客拖大行李搭公車遭勸退 居民感謝：終於落實

別把大型行李箱帶上京都市巴士！作家魚漿夫婦近日在臉書分享一則日本網友的貼文，提到京都市巴士司機當場勸阻一名外國旅客將巨大行李箱帶上擁擠車廂，甚至直接請對方改搭其他交通工具。

家長救星！打電動治療過動症 日藥廠推遊戲APP注意力提高3倍

據日媒MBS NEWS報導，製藥大廠塩野義推出日本首款針對注意力不足過動症（ADHD）兒童的「遊戲型治療App」，並首度納入醫療保險給付。這項研發源於美國的新創公司。因過動症藥物常有強烈副作用，且近期日本部分主流藥物面臨供貨限制與停產危機，加上高達半數家長對孩子長期服藥感到極為焦慮，藥廠因而決定打破傳統思維，推出不依賴傳統藥物的新選擇。

日本熊害未歇…商店街驚見黑熊狂奔 宇都宮全市94間中小學停課

由於相繼有人目擊熊在日本栃木縣宇都宮市市區出沒，宇都宮市教育委員會今天已經決定全市94間市立中小學臨時停課。市府也已成立...

菲律賓民答那峨島海域7.8級地震 建築物倒塌、學校「減層」

菲律賓民答那峨島附近海域6月8日早上發生強烈地震，德國地球科學研究中心（GFZ）最初稱震度達8.2級，其後下調至7.8級…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。