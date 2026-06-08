京都運將不忍了！外國客拖大行李搭公車遭勸退 居民感謝：終於落實

別把大型行李箱帶上京都市巴士！作家魚漿夫婦近日在臉書分享一則日本網友的貼文，提到京都市巴士司機當場勸阻一名外國旅客將巨大行李箱帶上車，甚至直接請對方改搭其他交通工具。

魚漿夫婦引述貼文內容指出，當時一名外國旅客準備將大型行李箱帶上已十分擁擠的京都市巴士，司機當場以英文表示「Please don't bring large luggage！」並請對方下車。發文者坦言，自己原本以為車站內張貼的「禁止大型行李上車」告示只是表面上的宣導而已，因為平時仍經常看見旅客無視規定，直接推著大型行李箱搭車。

不過這次司機親自出面處理，讓身為當地居民的發文者十分感謝。他也補充道，這並非完全禁止攜帶大型行李，而是希望在尖峰時段、車廂擁擠的情況下盡量避免。

最後發文者還分享自己的小插曲，表示因為不想擠在滿員車廂內，特地等了15分鐘搭下一班車，結果一坐下就睡著，醒來時已經多坐過三站，只能無奈走路折返。

事實上，京都市巴士禁止攜帶大型行李並非新規定。早在疫情解封後，就有日本網友在社群平台X分享，京都市公車外已張貼中、英、日三語告示牌，提醒旅客不要攜帶大型行李上車。由於京都市巴士內並未設置大型行李放置空間，過大的行李箱或背包容易影響乘客上下車動線，也可能壓縮其他乘客的搭乘空間，因此京都市才會持續加強宣導。

根據先前公開資訊，京都市鼓勵攜帶大型行李的旅客改搭地下鐵或計程車，或善用飯店與機場間的行李配送服務。網友們也曾建議，可選擇離車站較近的住宿地點，或透過「空手觀光」服務將行李直接寄送至飯店或機場，以減少對公共運輸的影響。