家長救星！打電動治療過動症 日藥廠推遊戲APP注意力提高3倍

據日媒「MBS NEWS」報導，製藥大廠塩野義推出日本首款針對注意力不足過動症（ADHD）兒童的「遊戲型治療App」，並首度納入醫療保險給付。這項研發源於美國的新創公司，因過動症藥物常有強烈副作用，且近期日本部分主流藥物面臨供貨限制與停產危機，加上高達半數家長對孩子長期服藥感到極為焦慮，藥廠因而決定打破傳統思維，推出不依賴傳統藥物的新選擇。

這款App的特色在於讓孩子藉著手機或平板，在遊戲中同時挑戰「避開障礙物」與「點擊特定角色」這兩項任務，藉此活化過動症患者身上功能較弱的「前額葉皮質」。藥廠表示，在針對164名、6至17歲患者的臨床實驗中證實，只要在既有的常規治療外，每天搭配這款App玩約25分鐘，並持續6週，患者在不注意、過動及衝動等症狀的改善上，足足比只接受常規治療的孩子高出3倍，而且沒有出現重大副作用。

這種新方法深受醫界與家長肯定。專業醫師表示，許多孩子抗拒服藥或會遇到缺藥的情形，這套軟體能讓孩子察覺自己的狀況，成為替代藥物的新機會。接受媒體採訪的家長也稱讚這款APP，能彌補以前每週只能去復健一次的不足，可以天天在家自行訓練。連原本排斥吃藥的9歲孩子，聽到玩遊戲能提高注意力，也主動喊著想嘗試。

一名專業藥師留言表示，臨床實證與保險給付能有效緩解家長讓孩子服藥的擔憂，在藥物短缺的現況下是很大的希望。其他網友則指出，雖然有評論反映遊戲玩法稍嫌單調、孩子容易玩膩，但考慮到醫療的功能，能成功讓孩子從「討厭治療」變成「主動參與」，已是一個劃時代的里程碑。