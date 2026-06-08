菲律賓民答那峨島海域7.8級地震 建築物倒塌、學校「減層」

菲律賓民答那峨島附近海域6月8日早上發生強烈地震，德國地球科學研究中心（GFZ）最初稱震度達8.2級，其後下調至7.8級。目前未前今次地震有否造成傷亡，但在社交平台流傳的片段顯示，菲律賓有多楝建築物倒塌，民眾在空曠地方躲避。

社交平台X其中一段片段顯示，菲律賓一間高中的兩層高校舍在地震中受損，整個二樓樓層變形塌下，大批師生在校園外的空曠地方暫避。

另一片段則顯示當地一間連鎖快餐店建築倒塌的一刻，並產生大片灰塵。

受到地震影響，菲律賓火山地震研究所（Phivolcs）向民答那峨島多個地區發出海嘯警告，呼籲民眾遠離沿岸位置，並前往較高地區避難； 船家應確保在港區及淺水地方的船隻妥善停泊，同時遠離岸邊。

除了菲律賓，太平洋海嘯預警中心（PTWC）亦向印尼、帛琉、雅浦島、台灣等地發出海嘯警報；日本氣象廳向關東地區、伊豆及小笠原群島、東海地區、和歌山縣、高知縣、宮崎縣及鹿兒島縣東部等地發出海嘯注意報，呼籲民眾立即遠離海及河邊，並向受影響地區民眾發出避難指示。

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文章授權轉載自《香港01》