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世界使徒慈悲大會登場 聖歌響徹維爾紐斯老城

中央社／ 維爾紐斯7日專電

天主教盛事第6屆「世界使徒慈悲大會」7日於立陶宛首都維爾紐斯登場，數千名來自世界各地的朝聖者與宗教人士齊聚一堂。這是梵蒂岡主導的全球性天主教活動首度在立陶宛舉行，為城市注入濃厚宗教氛圍。

「世界使徒慈悲大會」（World Apostolic Congresson Mercy, WACOM）為教廷推動的國際天主教盛會，旨在深化全球信徒對「天主慈悲」的理解與實踐。

今年大會於7至12日舉行，來自50多國的數千名朝聖者、傳教士、神職人員及社群領袖齊聚維爾紐斯（Vilnius），參加國際會議、城市活動、音樂會、祈禱聚會，以及來自全球教會重要嘉賓的演講。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）日前報導，維爾紐斯教省總主教古魯沙斯（Gintaras Grušas）在記者會上表示，這是首次有梵蒂岡主辦的全球級活動在立陶宛舉行。

古魯沙斯表示，維爾紐斯具有獨特的歷史意義。這裡曾是波蘭修女傅天娜（Faustina Kowalska）的生活地，她的靈修經驗與「慈悲串經」祈禱皆在當地形成，首幅「救主慈悲像」畫像也在維爾紐斯誕生，對全球天主教信仰影響深遠。

本屆大會主題為「建設慈悲之城」（Building theCity of Mercy），聚焦當代社會中如何實踐關懷他人與社群連結，並透過宗教與文化活動促進對「慈悲」概念的理解。

活動於7日在維爾紐斯大教堂廣場以彌撒揭開序幕，隨後舉行聖體遊行，老城街道響起聖歌與祈禱聲，數千民眾加入遊行隊伍，場面莊嚴浩大。

「世界使徒慈悲大會」自2008年開始每3年舉行一次，過去曾於義大利羅馬（2008年）、波蘭克拉科夫（2011年）、哥倫比亞波哥大（2014年）、菲律賓馬尼拉（2017年）以及薩摩亞阿皮亞（2023年）舉辦。

梵蒂岡 立陶宛 教廷

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