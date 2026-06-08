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立陶宛同志驕傲大遊行 2萬民眾參與訴求家庭平等

中央社／ 維爾紐斯7日專電

立陶宛首都維爾紐斯6日舉行大型LGBTQ+平權遊行「為了平等（Už lygybę！）」，訴求推動家庭平等與同志權益保障。主辦單位估計約2萬人參與，隊伍沿市中心主要幹道行進，場面熱鬧。

遊行隊伍中可見數十輛經過裝飾的卡車與車輛，載著不同團體代表隨音樂載歌載舞前進，揮舞彩虹旗與標語的人群隨著車隊一同行進，沿途氣氛熱烈。

主辦單位立陶宛國家LGBT權益組織LGL表示，今年遊行主要推動「為了家庭平等（For FamilyEquality）」，強調應確保立陶宛所有家庭在社會中的平等地位、能見度，以及完整的法律保障。

立陶宛國會議員、友台小組副主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis，另譯馬瑪竇）也出席活動表達支持。

馬爾德基斯接受中央社訪問時表示，立陶宛國內對LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒等多元性別族群）權益，包括是否應建立伴侶制度或開放婚姻，仍存在高度分歧，在他看來社會意見大致呈現對半分。

馬爾德基斯指出，同志遊行是在向社會傳遞「爭取平等權利」訊息。他也認為，在履行納稅與公民義務的前提下，所有人都應享有平等權利，包括與所愛之人建立伴侶或婚姻關係的自由，因此前來支持遊行活動。

來自俄羅斯、參與遊行的瑪麗娜（Marina）表示，在部分歐洲國家，LGBTQ+權益已相對受到保障，但仍在許多國家會受到嚴格限制。她說，在俄羅斯，LGBTQ+族群甚至可能被視為「極端分子」，因此對於能夠自由參與遊行的人而言，更有必要站出來表達立場，讓社會看見這個群體的存在，並呼籲相關權利應受到保障。

活動現場同時出現反對群體，約數百名抗議者在遊行路線行經的維爾紐斯大教堂前表達立場，手持「反對LGBT意識形態」、「家庭應由男人、女人與孩子組成」、「立陶宛應保持純淨」等標語，部分抗議者攜帶宗教象徵並進行祈禱，顯示當前支持與反對LGBTQ+權益的群體對立明顯。

立陶宛目前尚未完成同性伴侶關係的完整立法保障。憲法法院雖已裁定，限制僅承認異性伴侶的規定違憲，並指出同性伴侶應受到法律保障，但國會至今尚未通過相關專法，使制度仍處於不完整狀態。

在缺乏明確立法的情況下，部分同性伴侶可透過個案方式向法院申請登記性別中立的伴侶關係，但司法部已對相關判決提出上訴，使制度適用仍存在法律爭議與不確定性。

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