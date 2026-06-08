快訊

師園鹽酥雞驚見「酥炸蟲屍」！負責人急致歉：停業清潔、全額退費

南韓選舉不公陷暴動？破解謠言一次看

升息陰霾再起！台股開低狂瀉近2,700點 與台積電雙雙摜破月線

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞士將公投擬設1000萬人口上限 德國人關注移居政策

中央社／ 柏林8日專電

瑞士將於14日舉行全國性公投，決定是否將常住人口限制在1000萬人以下。若提案通過，瑞士將開創以憲法設定人口上限先例，由於瑞士長年是德國人最主要的移居國家，公投案在德國備受關注。

這項名為「不要1000萬人口的瑞士」的修憲公投由極右翼政黨瑞士人民黨（SVP）發起，提案要求瑞士常住人口在2050年前維持在1000萬人以下，若人口持續增加，政府須收緊移民、庇護及家庭團聚政策。

根據提案內容，若瑞士人口在2050年前超過950萬人，政府與國會必須採取措施限制人口成長；若突破1000萬人，政府甚至須重新談判或終止可能促進人口成長的國際協議，包括與歐盟的人員自由流動協議。

瑞士目前人口約910萬人，自2002年與歐盟實施人員自由流動以來，全國人口增加約170萬人，主要成長來自移民。

德國明鏡週刊（Der Spiegel）報導，德國公民為瑞士最大外籍族群之一，瑞士也是德國排名第一的外移國，由於薪資水準普遍高於德國，加上就業市場穩定，不少德國醫師、工程師、研究人員及金融從業人員選擇移居瑞士。

當前瑞士全國有近1/4居民為外籍人口，發起公投案的瑞士人民黨認為，人口增加已導致瑞士住房短缺、房價與租金上漲，以及交通壅塞等問題，若不及早控制移民規模，瑞士的生活品質、自然環境及公共服務將面臨壓力。

然而，根據報導，瑞士聯邦政府及國會多數政黨、企業界與工會均反對這項公投案。反對意見認為，瑞士經濟高度依賴外國勞工，從醫療照護、建築業到觀光餐飲業，都仰賴來自德國及其他歐洲國家的工作者，若限制移民，恐加劇勞動力短缺問題，衝擊經濟發展。

明鏡週刊分析，瑞士人口限制公投案反映許多歐洲國家共同面臨的難題，各行各業一方面需要外來人才維持運作；另一方面，住房短缺、生活成本上升，則讓部分民眾對移民心生不滿。

報導另指出，這場公投受到歐洲其他右翼政黨密切關注，瑞士人民黨長年被視為歐洲右翼民粹政治代表之一，過去由該黨推動的限制移民、收緊庇護制度及禁止興建清真寺等公投，都曾被歐洲各國極右翼政黨納為政策參考範例。

若此次國家人口上限入憲公投獲通過，恐將鼓舞德國另類選擇黨（AfD）等歐洲極右翼政黨，提出更排外的人口與移民政策。

公投 瑞士 德國

延伸閱讀

新聞中的公民與社會／歐洲擬限制大陸投資 如何反映歐盟經濟治理思維的轉變？

世足攻略／B組一強三混戰 地主加拿大、「義大利殺手」波赫料將生死鬥

吹哨者：川普政府施壓離境 曾想「賜死」270萬人

紐時賞析／柏林限車爭議 引爆左右派對決

相關新聞

心碎過度而亡！《茉莉人生》作者驟逝全球錯愕

「不要忘記妳從哪裡來...」為伊朗女性發聲的《茉莉人生》作者瑪贊．莎塔琵逝世

南韓選舉不公陷暴動？破解謠言一次看

南韓地方選舉風波釋疑：投票用紙不足引發抗議，是否存在選舉舞弊問題？

輝達攜手SK海力士開發新世代AI記憶體 NAVER要建輝達DSX平台AI工廠

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在到訪南韓期間促成多項與韓企的合作案，包括輝達與SK海力士同意合作設計未來世代的AI記憶體，這對SK海力士是一大勝利；南韓網路巨頭NAVER則同意興建以輝達技術架構為基礎的資料中心，藉此鞏固自家在南韓AI市場的主導地位。

才答應川普按兵不動！以色列軍方證實：報復打擊伊朗 德黑蘭傳爆炸聲

伊朗7日連射4波飛彈報復以色列空襲黎巴嫩貝魯特，美國總統川普同日緊急致電以色列總理內唐亞胡敦促勿反擊。以色列國防軍8日證實，已對德黑蘭發動攻勢。另外，伊朗半官方的梅爾通訊社8日報導，伊朗首都德黑蘭凌晨傳出多起爆炸聲響。

簡立峰專欄／AI進入電力競爭時代 漲價潮已無可避免？

科技四巨頭今年第一季砸下7250億美元押注AI，但真正決定勝負的早就不是模型誰更聰明，關鍵在於誰能拿到足夠電力。這場競賽從模型實驗室延伸到電廠，天文數字的資本支出，有很大一部分流向電力基礎設施。傳統電網、綠能轉型，甚至小型核電廠，都開始因為AI而被重新定義；當算力開始定價，免費AI的時代也正在倒數。

SpaceX和AI籌資潮排山倒海 近4兆美元新股供給考驗市場承接力

為了籌資以實現人工智慧（AI）目標，企業紛紛發行新股。但這股熱潮引發華爾街質疑：市場是否有足夠買盤全數承接？新增的股票供給又會對整體股價造成什麼影響？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。