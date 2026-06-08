瑞士將公投擬設1000萬人口上限 德國人關注移居政策

瑞士將於14日舉行全國性公投，決定是否將常住人口限制在1000萬人以下。若提案通過，瑞士將開創以憲法設定人口上限先例，由於瑞士長年是德國人最主要的移居國家，公投案在德國備受關注。

這項名為「不要1000萬人口的瑞士」的修憲公投由極右翼政黨瑞士人民黨（SVP）發起，提案要求瑞士常住人口在2050年前維持在1000萬人以下，若人口持續增加，政府須收緊移民、庇護及家庭團聚政策。

根據提案內容，若瑞士人口在2050年前超過950萬人，政府與國會必須採取措施限制人口成長；若突破1000萬人，政府甚至須重新談判或終止可能促進人口成長的國際協議，包括與歐盟的人員自由流動協議。

瑞士目前人口約910萬人，自2002年與歐盟實施人員自由流動以來，全國人口增加約170萬人，主要成長來自移民。

德國明鏡週刊（Der Spiegel）報導，德國公民為瑞士最大外籍族群之一，瑞士也是德國排名第一的外移國，由於薪資水準普遍高於德國，加上就業市場穩定，不少德國醫師、工程師、研究人員及金融從業人員選擇移居瑞士。

當前瑞士全國有近1/4居民為外籍人口，發起公投案的瑞士人民黨認為，人口增加已導致瑞士住房短缺、房價與租金上漲，以及交通壅塞等問題，若不及早控制移民規模，瑞士的生活品質、自然環境及公共服務將面臨壓力。

然而，根據報導，瑞士聯邦政府及國會多數政黨、企業界與工會均反對這項公投案。反對意見認為，瑞士經濟高度依賴外國勞工，從醫療照護、建築業到觀光餐飲業，都仰賴來自德國及其他歐洲國家的工作者，若限制移民，恐加劇勞動力短缺問題，衝擊經濟發展。

明鏡週刊分析，瑞士人口限制公投案反映許多歐洲國家共同面臨的難題，各行各業一方面需要外來人才維持運作；另一方面，住房短缺、生活成本上升，則讓部分民眾對移民心生不滿。

報導另指出，這場公投受到歐洲其他右翼政黨密切關注，瑞士人民黨長年被視為歐洲右翼民粹政治代表之一，過去由該黨推動的限制移民、收緊庇護制度及禁止興建清真寺等公投，都曾被歐洲各國極右翼政黨納為政策參考範例。

若此次國家人口上限入憲公投獲通過，恐將鼓舞德國另類選擇黨（AfD）等歐洲極右翼政黨，提出更排外的人口與移民政策。