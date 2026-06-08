法國11歲女童遭殺害 不滿保護機制失靈6000人白衣遊行

一名11歲女童疑遭殺害，引發法國社會對於兒童保護機制失靈的憤怒。悲痛的女童父母今天與數千人一同參加為她舉行的靜默遊行。

法新社報導，莉亞娜（Lyhanna）5月29日在西南部弗勒朗斯鎮（Fleurance）附近失蹤，遺體於上週尋獲。

她最後一次被看到時是坐在一名男子的車上。在已經遭到逮捕的這名主嫌曾經遭控性侵害兒童的消息曝光後，民眾憤怒情緒日益高漲。

炙熱午後弗勒朗斯街頭擠滿參與這場遊行的民眾。根據家屬意願，只有地方民代出席活動，沒有全國性政治人物到場。

遊行全程保持靜默，與會者身穿白襯衫，有些人手持白花。根據地方當局估計，約有6000人參加。

遊行隊伍最前方布條上寫著「莉亞娜。絕不再發生！我們愛妳，我們想念妳」，由她的父親及其他社區成員共同舉著。她母親跟在隊伍中稍後方，兄弟也出席活動。

41歲主嫌傑洛姆．B.（Jerome B.）是莉亞娜在學校認識的一位朋友的父親。

儘管有包括4起涉嫌強暴未成年人在內的指控，他卻從未被定罪，引發總統馬克宏（EmmanuelMacron）上週譴責司法體系出現「不可接受」的疏失。

司法部長達馬南（Gerald Darmanin）也罕見地向莉亞娜家屬道歉，表示對司法單位處理傑洛姆．B.案的失誤感到「憤怒」。

達馬南今天接受LCI電視台（LCI TV）訪問時表示，將要求檢方於7月14日前，重新審查「所有有關兒童的投訴」，這約有7萬件。

他說，「我今年不會去度假」，並且強調「沒有一名資深司法官會去度假」，直到他逐一會見所有檢察官，徹底檢討現況為止。

莉亞娜的一位姑媽在莉亞娜父母和鎮長陪同下，在遊行尾聲時告訴現場民眾：「我們的整個小世界都崩塌了。」

她又說：「莉亞娜從天上看見這麼多人為她聚集，一定會很感動。莉亞娜，請原諒我們，請原諒我們讓你遭受的一切。」

距區域中心土魯斯（Toulouse）80公里的弗勒朗斯鎮約有6000人口，鎮長博巴托（Gregory Bobbato）表示：「今天，我們變成一座憤怒的城鎮、一個憤怒的地區、一個憤怒的國家。」

博巴托說，莉亞娜之死是「持續在上演、歷時太久的悲劇的最新一幕」、「我們絕不該再讓兒童成為無法無天掠食者的獵物」。