訪日客優惠挨批「優待外國人」 日本多地檢討補助

日本部分地方政府近年為吸引外國旅客祭出新幹線車資補助、景點門票減免等優惠措施，希望帶動地方觀光與經濟發展，但相關政策近來接連引發民眾質疑「對外國人過度優待」、「不公平」，部分地方政府甚至因此取消優惠制度。

時事通信社報導，鹿兒島縣今年度為了吸引外國人旅客，針對包含縣內住宿與新幹線車票的旅遊商品，補助從福岡博多站至鹿兒島北部出水站，或是中央站等區間的單程新幹線車資，金額約1萬日圓（約新台幣2000元）。

縣府表示，此舉是希望讓海外旅客知道可以從福岡搭乘新幹線前往鹿兒島，進而吸引沒有直飛航班國家的旅客前來觀光。不過政策2月公布後，約1個月內就收到約600件民眾意見，內容包括「是不是太優待外國人了」及「不想用稅金招待外國人來玩」等批評。

鹿兒島縣相關負責人指出，縣府同時也推動面向日本國內旅客的觀光措施，但外界焦點多集中在外國旅客補助方案上，「我們也只能耐心說明政策內容，同時持續吸引國內外旅客前來觀光。」

也有部分地方政府因此調整相關制度。奈良縣自2008年起，針對外國旅客免除縣立美術館等4處設施入館費，但在2024年4月正式取消。

奈良縣知事山下真表示，社群媒體上出現大量「只讓外國人免費不合理」的聲音，加上許多外國遊客其實是到現場才知道可以免費入館，實際上吸引觀光效果有限，也難以獲得縣民支持。

島根縣方面，截至2019年度，包含國寶松江城及縣立美術館在內，共有33處設施提供外國人優惠。不過自2023年起，當地逐步取消相關措施。縣府指出，原本縣府鼓勵設施提供折扣，以掌握外國遊客數據，但隨著日圓貶值帶動海外高消費旅客增加，加上社會上對「優待外國人」的質疑聲浪升高，因此決定調整政策方向。

不過，足立美術館、石見銀山世界遺產中心等11處深受外國旅客歡迎的觀光設施，目前仍維持外國旅客優惠方案。

此外，島根縣也配合去年舉辦的大阪・關西世博會，推出大阪與島根縣之間的高速巴士優惠票價。縣府表示，未來將視實際利用情況決定是否持續實施。