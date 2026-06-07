富士山是否禁止冬季攀登？ 登山界：嚴禁不如強化管理

日本富士山冬季封山期間，近年接連發生登山客滑落及山難事故，當地市長呼籲制定「禁止登山」規定；但另一方面，登山界也有人認為「堵不如疏」，主張冬季富士山是高山攀登者的重要訓練場，因此發起連署，要求社會理解封山期間登山、與大自然對話的意義。

朝日新聞報導，靜岡縣富士宮市長須藤秀忠近日呼籲制定封山期間禁止登山的規定。他4月召開記者會表示，冬季富士山環境極為危險，呼籲民眾不要登山；5月再度強調，封山期間攀登富士山屬於「違法」行為，「我強烈、再強烈地呼籲大家不要這麼做。」

目前富士宮市消防本部負責山難救援工作，須藤主張，封山期間應將救援服務改為收費制，並制定禁止登山的相關規範。

除了富士宮市外，富士山周邊地方首長也陸續主張山難救援費用應由遇難者負擔。山梨縣富士吉田市長堀內茂認為，救援成本不應由納稅人承擔。在地方政府要求下，靜岡縣與山梨縣正持續研議防災直升機救援收費機制。

富士山主要登山季為每年7月至9月上旬，其餘時間4條主要登山道均依「道路法」規定禁止通行，違者最高可處6個月以下拘禁或30萬日圓以下罰金。

不過，即使冬季氣溫可能降至攝氏零下20度以下，並伴隨每秒30公尺以上強風，仍有不少登山者選擇挑戰冬季富士山。對於高山攀登者而言，覆蓋冰雪的富士山是難以取代的訓練場所。

31歲山岳影像創作者兼登山家鈴木岳美日前發起反對全面禁止登山的連署活動。

鈴木表示，自己長年透過登山感受富士山四季不同風貌，認為「在充分準備並自負風險責任的前提下，登山者與自然對話的行為應受到尊重。」

他認為，多數山難事故的發生原因在於準備不足或資訊不足，近年來尤其以外國籍登山客案例為主增加。然而，問題本質並非「冬季登山本身」，而是在於正確知識與風險資訊未能充分傳達。試圖以全面禁止這種極端手段解決問題，令人深感疑慮。

他主張，與其全面禁止，不如推動強制提交入山計畫、建立事前講習制度，以及明確規範山難救援費用等措施。單方面禁止並無法從根本解決問題，反而可能造成登山文化衰退，以及對個人自由的不當限制。

鈴木在連署網站Change.org發起連署，反對富士宮市長須藤秀忠推動的「夏季登山季以外全面禁止登山」制度。截至6月7日，相關連署已獲得約4500人支持。

鈴木表示，近期山難事故引發社會對登山者的批評，但他不支持缺乏準備、不負責任的冒險行為。他認為，應該讓社會理解那些經過充分訓練與準備、刻意挑戰嚴苛自然環境的登山活動，同樣具有價值與意義。