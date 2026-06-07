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教宗訪馬德里主持彌撒關懷弱勢 現場約湧入120萬人
羅馬天主教教宗良十四世今天在西班牙首都馬德里主持露天彌撒，據估計馬德里主要廣場及其周遭街道約湧入120萬人。良十四世告訴群眾，天主與社會中的貧人及被拋棄者同在。
路透社報導，人潮擠在馬德里地標大地女神廣場（ Cibeles Square）附近圍欄旁，手舉旗幟並高喊「教宗萬歲」，當良十四世（Leo XIV）乘坐白色教宗座車抵達現場時，部分民眾撒下花瓣迎接。
梵蒂岡及當地活動主辦單位指出，大地女神廣場及其周遭街道約湧進120萬人。
良十四世在彌撒講道中呼籲群眾，應以幫助他人的方式實踐天主教信仰。
他表示，天主「理解窮人、受壓迫者、孤獨者與被拋棄者的感受」。
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