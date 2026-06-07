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闖日本獼猴Panchi君猴山 2美籍男被罰6萬元

中央社／ 千葉7日綜合外電報導

2名美國男子因上月闖入日本千葉縣市川市動植物園日本獼猴的猴舍「猴山」而被捕。檢方最近聲請簡易判決處刑後，千葉簡易法院已分別處以兩人30萬日圓（約新台幣6萬元）罰金。

由於在網路上超人氣的「Panchi君（パンチ）」就生活在該區，事件在社群媒體引發關注。

「讀賣新聞」及「每日新聞」引述起訴書報導，被起訴的人是一名24歲大學生與一名27歲公司董事。2人涉嫌於5月17日，共謀翻越柵欄進入日本獼猴的猴舍內，導致園方無法正常執行常態業務，同時妨害市動植物園工作人員執行業務，被依「武力妨害業務」（威力業務妨害）罪嫌被捕。

千葉地方檢察廳本月5日依相同罪嫌起訴兩人，向法院聲請簡易判決處刑。而千葉簡易法院同日對2人分別處以30萬日圓罰金後，2人已於當天繳清罰金。

Panchi君因幼年時被母猴棄養，由人工哺育長大，平時總是抱著一隻紅毛猩猩玩偶行動，還會依偎在玩偶上睡覺，可愛又令人不捨的形象在網路上爆紅，讓Panchi君變成動物園明星，吸引不少海外遊客來到市川市動植物園。

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