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教宗在西班牙讚反戰 法國哀悼諾曼地登陸

台灣醒報／ 記者夏恩／台北報導
6日在歐洲有兩大強調反戰的活動，一是教宗出訪西班牙，另外則是諾曼地紀念「D-Day」82周年。（中央社示意圖）
6日在歐洲有兩大強調反戰的活動，一是教宗出訪西班牙，另外則是諾曼地紀念「D-Day」82周年。（中央社示意圖）

6日是反戰的一天！教宗良十四世近日訪問西班牙，稱讚總理桑契斯對反戰與支持移民的努力，包括反對美國攻打伊朗、收容4萬多移民等。在法國，法國總理雷克努，美國、英國等國的國防部長則一同弔念「諾曼地大登陸」82周年，當天有16萬英美法多國聯軍登陸、超過4400位同盟國軍人失去生命。

西班牙將廣納移民

根據《英國廣播公司》報導，良十四世近來出訪的行程來到了天主教大國西班牙，與國王菲利佩六世夫婦與總理桑契斯會面。由於桑契斯反對美國攻打伊朗，還有以色列入侵加薩走廊，教宗稱讚西班牙政府對於多邊主義與國際法的真誠堅持。為期7天的訪問，教宗還將與在天主教堂中遭性侵的受害者碰面表達歉意。

教宗最近也將前往加那利群島哀悼許多要從非洲前往西班牙時遇難的移民，光是2024年就有4.7萬人抵達加那利群島，但也有超過9千人在遷移的過程中喪命，但相較於其他國家較為收緊的移民政策，西班牙反而較積極引入移民，打算將給50萬移民正式法律地位，這也讓良十四世感謝西班牙對移民的協助。

紐約時報》提到，前任教宗方濟各由於較關心偏鄉地區或非傳統天主教中心區，因此較少前往傳統歐洲天主教國家，因此這次良十四世的出訪格外受到西班牙重視。良十四世因為反對中東戰爭，之前曾與美國總統川普槓上，他之後將在西班牙國會發表演說，也將強調團結與關注對立增加的世界趨勢。

「D-Day」82周年紀念

另一方面，《歐洲新聞網》提到，法國、英國與美國的官員則在諾曼地紀念「D-Day」82周年。美國國防部長赫格塞斯強調，這些勇敢的士兵遠渡重洋、在從未見過的土地上為自己的國家而戰，拯救他們不認識的人民，並與英國、加拿大、法國、挪威、波蘭等國並肩作戰、摧毀納粹戰爭機器。

英國國防大臣希利也向陣亡將士致敬，他在英國諾曼底紀念碑腳下敬獻了花圈，該紀念碑的榮譽名冊上列出了22540名當時跟著登陸的英國士兵的名字。大多數的士兵都已不在，只有極少數還活著，但其中有6位老兵專程前往法國，在英國諾曼第紀念碑前緬懷當年的登陸戰役。


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諾曼地紀念「D-Day」82周年儀式。（Photo from Secretary of War Pete Hegseth via FB）

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法國 教宗 西班牙

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