日本全國書店跌破1萬間 不及全盛時期一半

根據調查，截至今年3月底，日本全國共有9993間書店，數量跌破1萬間。這也顯示出儘管日本官方與民間努力推廣，但是紙本出版市場持續不景氣之際，依舊難擋實體書店減少。

日本「讀賣新聞」今天報導，日本出版基礎建設中心（JPO）統計出上述數字，同時指出，截至今年3月31日結束的2025年度，書店較2024年度的1萬417間，減少424間。

自1994年度有統計數據以來，日本全國書店在1998年度為全盛時期，數量高達2萬4237間，接著轉為下滑。在網路普及與網路書店成長的浪潮下，書店數量如今僅剩全盛時期的4成多。

此外，日本去年的紙本出版品銷售額，估計跌破1兆日圓（約新台幣2000億元）。

日本政府去年6月宣布推廣書店的計畫，並鼓勵書店業者使用IC標籤等更有效率的上架方式，以及推動提升經營效率，其中也有業者響應。

報導指出，上述調查似乎沒納入部分獨立書店等。