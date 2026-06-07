聽新聞
0:00 / 0:00
日本全國書店跌破1萬間 不及全盛時期一半
根據調查，截至今年3月底，日本全國共有9993間書店，數量跌破1萬間。這也顯示出儘管日本官方與民間努力推廣，但是紙本出版市場持續不景氣之際，依舊難擋實體書店減少。
日本「讀賣新聞」今天報導，日本出版基礎建設中心（JPO）統計出上述數字，同時指出，截至今年3月31日結束的2025年度，書店較2024年度的1萬417間，減少424間。
自1994年度有統計數據以來，日本全國書店在1998年度為全盛時期，數量高達2萬4237間，接著轉為下滑。在網路普及與網路書店成長的浪潮下，書店數量如今僅剩全盛時期的4成多。
此外，日本去年的紙本出版品銷售額，估計跌破1兆日圓（約新台幣2000億元）。
日本政府去年6月宣布推廣書店的計畫，並鼓勵書店業者使用IC標籤等更有效率的上架方式，以及推動提升經營效率，其中也有業者響應。
報導指出，上述調查似乎沒納入部分獨立書店等。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。