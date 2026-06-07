教宗訪馬德里主持彌撒 王室與百萬信徒共襄盛舉

教宗良十四世（Leo XIV）今天在西班牙首都馬德里主持露天彌撒，預計吸引逾百萬信徒參加。這也是他為期1週西班牙之行的亮點之一。

法新社報導，西班牙國王菲利佩六世（King Felipe VI）與王后雷蒂西亞（Queen Letizia）也將頂著炎熱天氣，在西貝萊斯廣場（Cibeles Square）與大批信眾一同參與活動。這也是2010年以來，首度有教宗抵達西班牙進行國是訪問。

當局已部署大規模後勤與維安措施，包括搭建舞台、設置7面巨型螢幕、608個擴音器、2300間流動廁所、10個供水站及超過8000道圍欄。

良十四世隨後還將從西貝萊斯廣場出發，沿著知名的格蘭大道（Gran Via）率眾遊行數百公尺後折返。遊行路線沿途鋪設超過3萬朵黃白相間的康乃馨花毯，呼應教廷旗幟的顏色。

儀式結束後，預計來自西班牙各地與海外的大批信眾將連續第2天擠滿馬德里市中心街道，只為一睹教宗座車經過的身影。

今晚教宗也將在1座體育館會見文化、體育及經濟界傑出代表，以促進信仰與現代公民社會之間的對話。

昨天約有50萬名、以年輕人為主的民眾聚集在足球豪門皇家馬德里（Real Madrid）主場伯納烏球場（Santiago Bernabeu stadium）外，與教宗一同參加祈禱守夜活動。

良十四世昨天在馬德里王宮舉行的歡迎儀式中正式展開訪問行程。他呼籲社會停止「造成兩極對立的論述」與「空洞無益的簡化說法」。

教宗預定於9日、10日訪問巴塞隆納（Barcelona），並為聖家堂（Sagrada Familia）近日完工的塔樓主持祝福儀式。該塔樓完工後，聖家堂成為全球最高教堂。

這趟訪問的最後2天將聚焦移民議題。教宗將前往加納利群島（Canary Islands），這裡是非法移民進入歐洲的重要據點之一，每年都有數以千計移民在試圖橫越大西洋時不幸喪生。